После атаки РФ 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без воды, в Кировоградской области начнут возвращать воду с 18:00
Киев • УНН
В Киеве возобновлено водоснабжение для 2 млн абонентов, но 4 тысячи домов остаются без воды. В Кировоградской области водоснабжение запустят около 18:00.
После массированной атаки РФ 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без воды, в Кировоградской области начнут возвращать водоснабжение около 18:00, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
В Киеве уже возобновили водоснабжение для 2 млн абонентов, однако еще 4 тысячи домов остаются без воды. Работы продолжаются. В Кировоградской области водоснабжение начнем запускать около 18 часов
Для социальных объектов, по его словам, работают альтернативные источники энергии, развернуты пункты несокрушимости. "Связь работает без перебоев", - отметил вице-премьер.
По его словам, сейчас идет ликвидация последствий массированного обстрела по энергообъектам Украины, восстановление света по всем регионам. "Аварийные отключения еще действуют в Киеве, на Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Донетчине, Черкасщине, Запорожье", - указал Кулеба.
"Несмотря на существенные повреждения инфраструктуры, восстановительные работы идут по всей стране непрерывно, работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть свет и воду в дома", - отметил он.
И заметил: "Ровно три года назад, 10 октября, Россия впервые ударила по украинской энергосистеме ракетами и шахедами. Это сознательное решение РФ – сорвать отопительный сезон, посеять панику внутри страны и дестабилизировать ситуацию в стране".
