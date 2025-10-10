Киев и 9 областей остаются с ограниченным электроснабжением после массированной атаки РФ - Минэнерго
Киев • УНН
После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и девять регионов Украины имеют ограниченное электроснабжение. Продолжаются масштабные восстановительные работы, аварийные отключения применяются в ряде областей.
После очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Подробности
Аварийные отключения сейчас вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.
Благодаря уже выполненным восстановительным работам – энергетикам удалось частично уменьшить объем ограничений для потребителей на Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине
Напомним
Как ранее писал УНН в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждены объекты энергетики в нескольких областях, что привело к обесточиванию. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и пяти областях, где введены аварийные отключения.