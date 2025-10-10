Киев и 9 областей остаются с ограниченным электроснабжением после массированной атаки РФ - Минэнерго

$41.400.09
10:53 • 7900 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 15459 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:38 • 10868 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 11625 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 14232 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 16070 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 24555 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44755 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41903 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42191 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Популярные новости
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 13631 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 24947 просмотра
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 11886 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 13239 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 19435 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10:53 • 7908 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 15465 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 70813 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 77857 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 72002 просмотра
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби11:09 • 3006 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10:04 • 8108 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto09:18 • 9306 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 70813 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 30851 просмотра
Киев и 9 областей остаются с ограниченным электроснабжением после массированной атаки РФ - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

После массированной атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и девять регионов Украины имеют ограниченное электроснабжение. Продолжаются масштабные восстановительные работы, аварийные отключения применяются в ряде областей.

Киев и 9 областей остаются с ограниченным электроснабжением после массированной атаки РФ - Минэнерго

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру, Киев и 9 регионов Украины остаются с ограниченным электроснабжением. В пострадавших областях продолжаются масштабные восстановительные работы. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Аварийные отключения сейчас вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях. На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Благодаря уже выполненным восстановительным работам – энергетикам удалось частично уменьшить объем ограничений для потребителей на Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждены объекты энергетики в нескольких областях, что привело к обесточиванию. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и пяти областях, где введены аварийные отключения.

Ольга Розгон

Общество
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Черкасская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Укрэнерго
Украина
Киев