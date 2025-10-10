Київ та 9 областей залишаються з обмеженим електропостачанням після масованої атаки рф - Міненерго
Київ • УНН
Після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ та дев'ять регіонів України мають обмежене електропостачання. Тривають масштабні відновлювальні роботи, аварійні знеструмлення застосовуються в низці областей.
Після чергової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, Київ і 9 регіонів України залишаються з обмеженим електропостачанням. У постраждалих областях тривають масштабні відновлювальні роботи. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
Деталі
Аварійні знеструмлення наразі вимушено застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам – енергетикам вдалося частково зменшити обсяг обмежень для споживачів на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф пошкоджено об'єкти енергетики в кількох областях, що спричинило знеструмлення. Найскладніша ситуація спостерігається у Києві та п'яти областях, де запроваджено аварійні відключення.