Після атаки рф 4 тис. будинків у Києві досі без води, на Кіровоградщині почнуть повертати водопостачання з 18:00 - віцепрем'єр
Київ • УНН
У Києві відновлено водопостачання для 2 млн абонентів, але 4 тисячі будинків залишаються без води. На Кіровоградщині водопостачання запустять близько 18:00.
Після масованої атаки рф 4 тис. будинків у Києві досі без води, у Кіровоградській області почнуть повертати водопостачання близько 18:00, повідомив у п'ятницю віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
У Києві вже відновили водопостачання для 2 млн абонентів, проте ще 4 тисячі будинків залишаються без води. Роботи тривають. На Кіровоградщині водопостачання почнемо запускати близько 18 години
Для соціальних обʼєктів, з його слів, працюють альтернативні джерела енергії, розгорнуті пункти незламності. "Звʼязок працює без перебоїв", - зазначив віцепрем'єр.
З його слів, наразі триває ліквідація наслідків масованого обстрілу по енергообʼєктам України, відновлення світла по всіх регіонах. "Аварійні відключення ще діють у Києві, на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Черкащині, Запоріжжі", - вказав Кулеба.
"Попри суттєві пошкодження інфраструктури, відновлювальні роботи йдуть по всій країні безперервно, працюють ремонтні бригади, щоб якнайшвидше повернути світло та воду в оселі", - зазначив він.
І зауважив: "Рівно три роки тому, 10 жовтня, росія вперше вдарила по українській енергосистемі ракетами та шахедами. Це свідоме рішення рф – зірвати опалювальний сезон, посіяти паніку всередині країни та дестабілізувати ситуацію в країні".
