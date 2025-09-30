Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’я

94% українських родин мають у своїх домашніх аптечках невикористані ліки, а чверть із них (25,4%) – прострочені. Про це свідчить дослідження опубліковане в міжнародному журналі Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Ба більше, в середньому, в кожній домашній аптечці лежить п’ять упаковок ліків, які так і не знадобляться. УНН розбирався, як зменшити витрати на аптечку й перестати купувати непотрібні препарати.

Як економити на ліках без шкоди для здоровʼя

Щоб уникнути "викидання грошей на вітер", варто змінити всього кілька звичок.

Купуйте рівно стільки, скільки потрібно для курсу лікування. Якщо лікар прописав п’ять днів терапії, немає сенсу брати упаковку на двадцять. Усе, що залишається "на потім", майже завжди перетворюється на сміття.

Не переплачуйте за бренд. Українці інколи обирають розкручені назви, хоча в аптеках є якісні аналоги від інших виробників. Такі генерики мають ту саму діючу речовину, гарну якість, працюють не гірше ліків під розкрученим брендом – але коштують значно дешевше. Ви можете порадитися з лікарем, аби підібрати аналог. Але часто достатньо просто порівняти ціни на аналогічні лікарські засоби різних виробників.

Для прикладу, за даними сайту Таблетки.юа, популярний "Парацетамол" від "Дарниці" коштує 30,60 грн, тоді як аналог від "Артеріум" можна знайти за 19,05 грн. "Ібупрофен" виробництва "Дарниці" продається за 70,30 грн, а у "Лекхіма" той самий препарат обійдеться у 61,17 грн. На ринку засобів від головного болю найвідоміший "Цитрамон-Дарниця" коштує 27 грн, тоді як його найдоступніший аналог можна придбати за 11,30 грн, що дає пряму економію у 15 гривень. Серед заспокійливих засобів "Валідол" від "Фармак" пропонується за 12,50 грн, а виробництва "Дарниці" – за 14,80 грн. Так само можна обрати дешевший аналог актуального для осінньо-зимового періоду препарату від кашлю "Амброксол": виробництва "Дарниці" коштує 24,82 грн, тоді як борщагівський аналог дешевший – 18,95 грн. Особливо помітною є різниця на популярному препараті від болю в горлі – "Септефрил" Борщагівського заводу продається по 44,48 грн, тоді як його аналог від "Дарниці" – 87,41 грн, тобто майже удвічі дорожче.

Завжди завершуйте призначений курс. Недопитий антибіотик – це не тільки витрачені гроші, а й ризик для здоров’я. Адже переривання курсу лікування розвиває у бактерій стійкість до діючих речовин ліків. Тож дисципліна у прийомі препаратів – це теж спосіб економії.

Не перетворюйте аптечку на склад. Ліки варто купувати тоді, коли вони потрібні, а не "щоб було" – виключенням може бути базовий набір для домашньої аптечки, які ви можете сформувати керуючись рекомендаціями МОЗ, обираючи для економії недорогі аналоги з-поміж препаратів вітчизняного виробництва. Регулярна ревізія аптечки допоможе тримати її під контролем – переглядайте препарати хоча б раз на кілька місяців. Це допоможе уникнути подвійних витрат, коли ви купуєте те, що вже є вдома.

І дуже важливо – не займайтесь самолікуванням – зверніться до лікаря, який призначить дійсно необхідне, це вбереже вас від зайвих витрат, адже невірно підібрані ліки – це не лише подвійні витрати, а ще й потенційна шкода для здоров'я.

Висновок

Усі ці прості правила допомагають зекономити без шкоди для здоров’я, перетворивши аптечку на корисний інструмент, а не дорогу колекцію дорогих коробочок з простроченими ліками.

Адже, досвід українських родин показує: чверть усіх препаратів у домашніх аптечках зрештою викидається. А це означає, що потенційна економія вже є у наших шафках, достатньо лише переглянути домашню аптечку й змінити підхід до її формування.