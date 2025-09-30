Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’я

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 5132 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 13186 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28615 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 48182 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26438 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24490 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 22030 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20991 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22972 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69876 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.8м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 18811 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 23263 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 22529 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 21974 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 13764 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 5182 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 6368 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 48213 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69893 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 150332 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Копенгаген
Данія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 11407 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 22426 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 25738 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 27579 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 39775 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Т-90
The Guardian
Північний потік

Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’я

Київ • УНН

 • 6378 перегляди

Як зменшити витрати на ліки і не зашкодити здоровʼю? УНН зібрав прості правила, які допоможуть українцям раціональніше формувати домашню аптечку та уникати зайвих витрат.

Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’я

94% українських родин мають у своїх домашніх аптечках невикористані ліки, а чверть із них (25,4%) – прострочені. Про це свідчить дослідження опубліковане в міжнародному журналі Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Ба більше, в середньому, в кожній домашній аптечці лежить п’ять упаковок ліків, які так і не знадобляться. УНН розбирався, як зменшити витрати на аптечку й перестати купувати непотрібні препарати.

Як економити на ліках без шкоди для здоровʼя

Щоб уникнути "викидання грошей на вітер", варто змінити всього кілька звичок. 

Купуйте рівно стільки, скільки потрібно для курсу лікування. Якщо лікар прописав п’ять днів терапії, немає сенсу брати упаковку на двадцять. Усе, що залишається "на потім", майже завжди перетворюється на сміття.

Не переплачуйте за бренд. Українці інколи обирають розкручені назви, хоча в аптеках є якісні аналоги від інших виробників. Такі генерики мають ту саму діючу речовину, гарну якість, працюють не гірше ліків під розкрученим брендом – але коштують значно дешевше. Ви можете порадитися з лікарем, аби підібрати аналог. Але часто достатньо просто порівняти ціни на аналогічні лікарські засоби різних виробників. 

Для прикладу, за даними сайту Таблетки.юа, популярний "Парацетамол" від "Дарниці" коштує 30,60 грн, тоді як аналог від "Артеріум" можна знайти за 19,05 грн. "Ібупрофен" виробництва "Дарниці" продається за 70,30 грн, а у "Лекхіма" той самий препарат обійдеться у 61,17 грн. На ринку засобів від головного болю найвідоміший "Цитрамон-Дарниця" коштує 27 грн, тоді як його найдоступніший аналог можна придбати за 11,30 грн, що дає пряму економію у 15 гривень. Серед заспокійливих засобів "Валідол" від "Фармак" пропонується за 12,50 грн, а виробництва "Дарниці" – за 14,80 грн. Так само можна обрати дешевший аналог актуального для осінньо-зимового періоду препарату від кашлю "Амброксол": виробництва "Дарниці" коштує 24,82 грн, тоді як борщагівський аналог дешевший – 18,95 грн. Особливо помітною є різниця на популярному препараті від болю в горлі  – "Септефрил" Борщагівського заводу продається по 44,48 грн, тоді як його аналог від "Дарниці" – 87,41 грн, тобто майже удвічі дорожче.

Завжди завершуйте призначений курс. Недопитий антибіотик – це не тільки витрачені гроші, а й ризик для здоров’я. Адже переривання курсу лікування розвиває у бактерій стійкість до діючих речовин ліків. Тож дисципліна у прийомі препаратів – це теж спосіб економії.

Не перетворюйте аптечку на склад. Ліки варто купувати  тоді, коли вони потрібні, а не "щоб було" – виключенням може бути базовий набір для домашньої аптечки, які ви можете сформувати керуючись рекомендаціями МОЗ, обираючи для економії недорогі аналоги з-поміж препаратів вітчизняного виробництва. Регулярна ревізія аптечки допоможе тримати її під контролем – переглядайте препарати хоча б раз на кілька місяців. Це допоможе уникнути подвійних витрат, коли ви купуєте те, що вже є вдома.

І дуже важливо – не займайтесь самолікуванням – зверніться до лікаря, який призначить дійсно необхідне, це вбереже вас від зайвих витрат, адже невірно підібрані ліки – це не лише подвійні витрати, а ще й потенційна шкода для здоров'я. 

Висновок

Усі ці прості правила допомагають зекономити без шкоди для здоров’я, перетворивши аптечку на корисний інструмент, а не дорогу колекцію дорогих коробочок з простроченими ліками. 

Адже, досвід українських родин показує: чверть усіх препаратів у домашніх аптечках зрештою викидається. А це означає, що потенційна економія вже є у наших шафках, достатньо лише переглянути домашню аптечку й змінити підхід до її формування. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Аптека
Україна