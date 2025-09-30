Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровье

94% украинских семей имеют в своих домашних аптечках неиспользованные лекарства, а четверть из них (25,4%) – просроченные. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в международном журнале Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Более того, в среднем, в каждой домашней аптечке лежит пять упаковок лекарств, которые так и не пригодятся. УНН разбирался, как уменьшить расходы на аптечку и перестать покупать ненужные препараты.

Как экономить на лекарствах без вреда для здоровья

Чтобы избежать "выбрасывания денег на ветер", стоит изменить всего несколько привычек.

Покупайте ровно столько, сколько нужно для курса лечения. Если врач прописал пять дней терапии, нет смысла брать упаковку на двадцать. Все, что остается "на потом", почти всегда превращается в мусор.

Не переплачивайте за бренд. Украинцы иногда выбирают раскрученные названия, хотя в аптеках есть качественные аналоги от других производителей. Такие дженерики имеют то же действующее вещество, хорошее качество, работают не хуже лекарств под раскрученным брендом – но стоят значительно дешевле. Вы можете посоветоваться с врачом, чтобы подобрать аналог. Но часто достаточно просто сравнить цены на аналогичные лекарственные средства разных производителей.

Для примера, по данным сайта Таблетки.юа, популярный "Парацетамол" от "Дарницы" стоит 30,60 грн, тогда как аналог от "Артериум" можно найти за 19,05 грн. "Ибупрофен" производства "Дарницы" продается за 70,30 грн, а у "Лекхима" тот же препарат обойдется в 61,17 грн. На рынке средств от головной боли самый известный "Цитрамон-Дарница" стоит 27 грн, тогда как его самый доступный аналог можно приобрести за 11,30 грн, что дает прямую экономию в 15 гривен. Среди успокоительных средств "Валидол" от "Фармак" предлагается за 12,50 грн, а производства "Дарницы" – за 14,80 грн. Так же можно выбрать более дешевый аналог актуального для осенне-зимнего периода препарата от кашля "Амброксол": производства "Дарницы" стоит 24,82 грн, тогда как борщаговский аналог дешевле – 18,95 грн. Особенно заметна разница на популярном препарате от боли в горле – "Септефрил" Борщаговского завода продается по 44,48 грн, тогда как его аналог от "Дарницы" – 87,41 грн, то есть почти вдвое дороже.

Всегда завершайте назначенный курс. Недопитый антибиотик – это не только потраченные деньги, но и риск для здоровья. Ведь прерывание курса лечения развивает у бактерий устойчивость к действующим веществам лекарств. Поэтому дисциплина в приеме препаратов – это тоже способ экономии.

Не превращайте аптечку в склад. Лекарства стоит покупать тогда, когда они нужны, а не "чтобы было" – исключением может быть базовый набор для домашней аптечки, которые вы можете сформировать, руководствуясь рекомендациями Минздрава, выбирая для экономии недорогие аналоги из числа препаратов отечественного производства. Регулярная ревизия аптечки поможет держать ее под контролем – просматривайте препараты хотя бы раз в несколько месяцев. Это поможет избежать двойных расходов, когда вы покупаете то, что уже есть дома.

И очень важно – не занимайтесь самолечением – обратитесь к врачу, который назначит действительно необходимое, это убережет вас от лишних расходов, ведь неверно подобранные лекарства – это не только двойные расходы, но еще и потенциальный вред для здоровья.

Вывод

Все эти простые правила помогают сэкономить без вреда для здоровья, превратив аптечку в полезный инструмент, а не дорогую коллекцию дорогих коробочек с просроченными лекарствами.

Ведь опыт украинских семей показывает: четверть всех препаратов в домашних аптечках в конечном итоге выбрасывается. А это означает, что потенциальная экономия уже есть в наших шкафчиках, достаточно лишь пересмотреть домашнюю аптечку и изменить подход к ее формированию.