Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровье

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 10833 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26633 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44902 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 24986 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23765 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21505 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20898 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22895 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68374 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57032 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
70%
757мм
Популярные новости
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 17429 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 21763 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 21004 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 19887 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 12259 просмотра
публикации
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 2594 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 44896 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68374 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72105 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 73877 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Копенгаген
Дания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 10597 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 20087 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 25033 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 26915 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 39137 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
T-90
Хранитель
Северный поток

Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровье

Киев • УНН

 • 2626 просмотра

Как уменьшить расходы на лекарства и не навредить здоровью? УНН собрал простые правила, которые помогут украинцам рациональнее формировать домашнюю аптечку и избегать лишних трат.

Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровье

94% украинских семей имеют в своих домашних аптечках неиспользованные лекарства, а четверть из них (25,4%) – просроченные. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в международном журнале Journal of Advanced Pharmacy Education & Research. Более того, в среднем, в каждой домашней аптечке лежит пять упаковок лекарств, которые так и не пригодятся. УНН разбирался, как уменьшить расходы на аптечку и перестать покупать ненужные препараты.

Как экономить на лекарствах без вреда для здоровья

Чтобы избежать "выбрасывания денег на ветер", стоит изменить всего несколько привычек.

Покупайте ровно столько, сколько нужно для курса лечения. Если врач прописал пять дней терапии, нет смысла брать упаковку на двадцать. Все, что остается "на потом", почти всегда превращается в мусор.

Не переплачивайте за бренд. Украинцы иногда выбирают раскрученные названия, хотя в аптеках есть качественные аналоги от других производителей. Такие дженерики имеют то же действующее вещество, хорошее качество, работают не хуже лекарств под раскрученным брендом – но стоят значительно дешевле. Вы можете посоветоваться с врачом, чтобы подобрать аналог. Но часто достаточно просто сравнить цены на аналогичные лекарственные средства разных производителей.

Для примера, по данным сайта Таблетки.юа, популярный "Парацетамол" от "Дарницы" стоит 30,60 грн, тогда как аналог от "Артериум" можно найти за 19,05 грн. "Ибупрофен" производства "Дарницы" продается за 70,30 грн, а у "Лекхима" тот же препарат обойдется в 61,17 грн. На рынке средств от головной боли самый известный "Цитрамон-Дарница" стоит 27 грн, тогда как его самый доступный аналог можно приобрести за 11,30 грн, что дает прямую экономию в 15 гривен. Среди успокоительных средств "Валидол" от "Фармак" предлагается за 12,50 грн, а производства "Дарницы" – за 14,80 грн. Так же можно выбрать более дешевый аналог актуального для осенне-зимнего периода препарата от кашля "Амброксол": производства "Дарницы" стоит 24,82 грн, тогда как борщаговский аналог дешевле – 18,95 грн. Особенно заметна разница на популярном препарате от боли в горле – "Септефрил" Борщаговского завода продается по 44,48 грн, тогда как его аналог от "Дарницы" – 87,41 грн, то есть почти вдвое дороже.

Всегда завершайте назначенный курс. Недопитый антибиотик – это не только потраченные деньги, но и риск для здоровья. Ведь прерывание курса лечения развивает у бактерий устойчивость к действующим веществам лекарств. Поэтому дисциплина в приеме препаратов – это тоже способ экономии.

Не превращайте аптечку в склад. Лекарства стоит покупать тогда, когда они нужны, а не "чтобы было" – исключением может быть базовый набор для домашней аптечки, которые вы можете сформировать, руководствуясь рекомендациями Минздрава, выбирая для экономии недорогие аналоги из числа препаратов отечественного производства. Регулярная ревизия аптечки поможет держать ее под контролем – просматривайте препараты хотя бы раз в несколько месяцев. Это поможет избежать двойных расходов, когда вы покупаете то, что уже есть дома.

И очень важно – не занимайтесь самолечением – обратитесь к врачу, который назначит действительно необходимое, это убережет вас от лишних расходов, ведь неверно подобранные лекарства – это не только двойные расходы, но еще и потенциальный вред для здоровья.

Вывод

Все эти простые правила помогают сэкономить без вреда для здоровья, превратив аптечку в полезный инструмент, а не дорогую коллекцию дорогих коробочек с просроченными лекарствами.

Ведь опыт украинских семей показывает: четверть всех препаратов в домашних аптечках в конечном итоге выбрасывается. А это означает, что потенциальная экономия уже есть в наших шкафчиках, достаточно лишь пересмотреть домашнюю аптечку и изменить подход к ее формированию.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Аптека
Украина