Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 5822 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 10293 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10:53 • 22485 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
09:44 • 27796 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
09:08 • 17022 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18114 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 17937 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 25689 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 45523 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Враг не останавливается, в ближайшие дни прогнозируют новую атаку на Киев: мэр призывает сделать запасы воды и подготовить аптечку

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Киев пережил одну из самых сложных атак, однако враг не останавливается, и в ближайшие дни прогнозируют новую. Городской голова Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, подготовить аптечку и набор продуктов питания.

Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается, и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания, передает УНН.

В результате массированной атаки врага, который бил по объектам критической инфраструктуры Украины, сейчас введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны. Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.

- сообщил Кличко.

По его словам, энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям.

Работа системы водоснабжения восстановлена, она работает в штатном режиме. Но в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах. Поскольку не работают насосы повышения давления.

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений10.10.25, 16:35 • 10280 просмотров

Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналов тревоги.

- резюмировал мэр.

Черкасская область полностью запитана, однако аварийные отключения продолжаются в 7 областях и Киеве - Минэнерго10.10.25, 15:07 • 8658 просмотров

Антонина Туманова

