Враг не останавливается, в ближайшие дни прогнозируют новую атаку на Киев: мэр призывает сделать запасы воды и подготовить аптечку
Киев • УНН
Киев пережил одну из самых сложных атак, однако враг не останавливается, и в ближайшие дни прогнозируют новую. Городской голова Виталий Кличко призвал киевлян сделать запасы воды, подготовить аптечку и набор продуктов питания.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания, передает УНН.
В результате массированной атаки врага, который бил по объектам критической инфраструктуры Украины, сейчас введены экстренные отключения электричества в большинстве областей страны. Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. С раннего утра к работам по ликвидации последствий вражеской атаки привлечены все службы.
По его словам, энергетики уже вернули свет более 423 000 потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть его и другим потребителям.
Работа системы водоснабжения восстановлена, она работает в штатном режиме. Но в отдельных домах, где еще нет электричества, может не быть холодной воды на верхних этажах. Поскольку не работают насосы повышения давления.
Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания. Подготовить теплые вещи. Не игнорировать сигналов тревоги.
