Наше завдання - відповідати ворогу: Зеленський про блекаут в москві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.
Україна після обстрілів енергетики з боку росії має дати відповідь. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, - захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо
Нагадаємо
Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому - триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.
Додамо
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.
Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.