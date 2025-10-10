Наше завдання - відповідати ворогу: Зеленський про блекаут в москві

Україна після обстрілів енергетики з боку росії має дати відповідь. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, - захищати себе. Те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували. Розуміли, що вони будуть робити. Чекали дощу, туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-кому працювати ширше, використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо