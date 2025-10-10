На Донеччині графіки аварійних відключень скасували, заживлення лівобережжі Києва триває - Міненерго

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому - триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

За даними Міненерго, станом на 20:00 вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя (графіки аварійних відключень діють для промисловості). На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Завдяки роботі енергетиків на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. У Києві продовжуються відновлювальні роботи - резюмували у відомстві.

Що каже столична влада?

Як повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, зранку було понад 5800 будинків без світла та понад 7000 без води.

Вже заживлено понад 540 тис споживачів. З них 80 тисяч - за останні години. Енергетики продовжують працювати до повного відновлення. Воду повернули по всій мережі, триває підйом тиску. Багато що залежить від електроенергії. Комунальники роблять все можливе - додав Ткаченко.

За словами голови Київської МВА, по місту протягом дня:

— розгорнуті пункти незламності,

— бювети,

— організовано підвіз води,

— відновили роботу транспорту

— довелося змінювати режим роботи закладів освіти та охорони здоровʼя.

По ліквідації наслідків атак на житлові будинки:

— пожежі загасили,

— допомогу надали всім 12 постраждалим,

— увесь день в Печерському районі працював гуманітарний штаб, всі будуть забезпечені підтримкою.

За словами Ткаченка, сьогодні кияни проробили колосальну роботу. І продовжують її робити.

Від початку року інтенсивність атак на столицю зросла в десятки разів. Ми маємо бути готовими, що це повториться - резюмував він.

Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку