17:04
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
15:17 • 16071 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 15060 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 14581 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
13:35 • 19757 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 29551 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 33169 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 17975 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18621 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 18333 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
На Донеччині графіки аварійних відключень скасували, заживлення лівобережжі Києва триває - Міненерго

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання, що дозволило заживити понад 540 тисяч споживачів у Києві. Аварійні відключення тривають в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.

На Донеччині графіки аварійних відключень скасували, заживлення лівобережжі Києва триває - Міненерго

Енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому - триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

За даними Міненерго, станом на 20:00 вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя (графіки аварійних відключень діють для промисловості). На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Завдяки роботі енергетиків на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. У Києві продовжуються відновлювальні роботи - резюмували у відомстві.

Що каже столична влада?

Як повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко, зранку було понад 5800 будинків без світла та понад 7000 без води.

Вже заживлено понад 540 тис споживачів. З них 80 тисяч - за останні години. Енергетики продовжують працювати до повного відновлення. Воду повернули по всій мережі, триває підйом тиску. Багато що залежить від електроенергії. Комунальники роблять все можливе - додав Ткаченко.

За словами голови Київської МВА, по місту протягом дня:

— розгорнуті пункти незламності,

— бювети,

— організовано підвіз води,

— відновили роботу транспорту

— довелося змінювати режим роботи закладів освіти та охорони здоровʼя.

По ліквідації наслідків атак на житлові будинки:

— пожежі загасили,

— допомогу надали всім 12 постраждалим,

— увесь день в Печерському районі працював гуманітарний штаб, всі будуть забезпечені підтримкою.

За словами Ткаченка, сьогодні кияни проробили колосальну роботу. І продовжують її робити. 

Від початку року інтенсивність атак на столицю зросла в десятки разів. Ми маємо бути готовими, що це повториться - резюмував він.

Ворог не зупиняється, у найближчі дні прогнозують нову атаку на Київ: мер закликає зробити запаси води та підготувати аптечку10.10.25, 17:28

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
благодійність
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Київ