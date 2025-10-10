В Донецкой области графики аварийных отключений отменили, заживление левобережья Киева продолжается – Минэнерго

Энергетикам удалось восстановить часть поврежденного во время ночной атаки оборудования. Благодаря этому продолжается процесс запитки потребителей на левобережье Киева, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

По данным Минэнерго, по состоянию на 20:00 вынужденные аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях. Для Днепропетровщины и Запорожья (графики аварийных отключений действуют для промышленности). На Черниговщине продолжают действовать графики почасовых отключений.

Благодаря работе энергетиков в Донецкой области отменены графики аварийных отключений. В Киеве продолжаются восстановительные работы – резюмировали в ведомстве.

Что говорят столичные власти?

Как сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, утром было более 5800 домов без света и более 7000 без воды.

Уже запитано более 540 тыс. потребителей. Из них 80 тысяч – за последние часы. Энергетики продолжают работать до полного восстановления. Воду вернули по всей сети, продолжается подъем давления. Многое зависит от электроэнергии. Коммунальщики делают все возможное – добавил Ткаченко.

По словам главы Киевской ГВА, по городу в течение дня:

— развернуты пункты несокрушимости,

— бюветы,

— организован подвоз воды,

— возобновили работу транспорта

— пришлось менять режим работы учреждений образования и здравоохранения.

По ликвидации последствий атак на жилые дома:

— пожары потушили,

— помощь оказали всем 12 пострадавшим,

— весь день в Печерском районе работал гуманитарный штаб, все будут обеспечены поддержкой.

По словам Ткаченко, сегодня киевляне проделали колоссальную работу. И продолжают ее делать.

С начала года интенсивность атак на столицу возросла в десятки раз. Мы должны быть готовы, что это повторится – резюмировал он.

