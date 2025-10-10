Наша задача - отвечать врагу: Зеленский о блэкауте в москве

Украина после обстрелов энергетики со стороны россии должна дать ответ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Наша задача после ударов – отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, – защищать себя. То, что мы сегодня видели, что они сделали – накапливали. Понимали, что они будут делать. Ждали дождя, тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо работать шире, использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем