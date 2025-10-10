Наша задача - отвечать врагу: Зеленский о блэкауте в москве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна ответить на обстрелы энергетики со стороны россии. Он отметил, что враг накапливал силы и ждал соответствующих погодных условий для атаки.
Украина после обстрелов энергетики со стороны россии должна дать ответ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Наша задача после ударов – отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, – защищать себя. То, что мы сегодня видели, что они сделали – накапливали. Понимали, что они будут делать. Ждали дождя, тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-либо работать шире, использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем
Напомним
Энергетикам удалось восстановить часть поврежденного во время ночной атаки оборудования. Благодаря этому - продолжается процесс заживления потребителей на Левобережье Киева.
Добавим
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.