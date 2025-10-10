путин нанес массированный удар по Украине, пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке - Зеленский

российский диктатор владимир путин нанес масштабный удар по Украине, когда большинство мировых лидеров сосредоточены на установлении мира на Ближнем Востоке. Это новый рекорд его подлости. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

путин пользуется моментом, когда мир почти все внимание уделяет возможности установить мир на Ближнем Востоке. Большинство государств, все ключевые лидеры сосредоточили свое внимание на том, что происходит именно там. Это действительно шанс установить мир после стольких жертв в этом регионе. Это новый рекорд подлости россии – именно в такой момент усиливать террористический удар