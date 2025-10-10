путин нанес массированный удар по Украине, пока мир сосредоточен на Ближнем Востоке - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин нанес массированный удар по Украине, когда большинство мировых лидеров сосредоточены на установлении мира на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул, что это новый рекорд подлости россии.
путин пользуется моментом, когда мир почти все внимание уделяет возможности установить мир на Ближнем Востоке. Большинство государств, все ключевые лидеры сосредоточили свое внимание на том, что происходит именно там. Это действительно шанс установить мир после стольких жертв в этом регионе. Это новый рекорд подлости россии – именно в такой момент усиливать террористический удар
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что Украина после обстрелов энергетики со стороны россии должна дать ответ.
Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, - защищать себя. То, что мы сегодня видели, что они сделали - накапливали. Понимали, что они будут делать. Ждали дождя, тумана, понимая четко, что и дожди мешают любому работать шире, использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем
Добавим
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.