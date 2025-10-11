Зеленський обговорив зі Стармером участь Британії в програмі PURL та удари рф по Україні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо нових ударів рф по Україні. Лідери обговорили посилення ППО та можливу участь Британії у програмі PURL.
Деталі
"Дякую за слова співчуття. Цієї ночі була ще одна терористична атака росії по наших містах і громадах. Однією з мішеней стала енергетична система України. Тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення з постачання ракет і систем. І саме про це ми найбільше говорили з Кіром. Дякую за розуміння наших потреб і підтримку", - підкреслив Зеленський.
Також лідери обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL.
Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати наші позиції
Крім того, Зеленський додав, що він з британським прем’єром скоординували контакти з партнерами та наступні кроки в межах коаліції охочих.
"Готуємо також нові санкційні кроки проти росії. Кір поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. І ми будемо продовжувати нашу спільну з усіма партнерами роботу", - наголосив президент.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів.
"Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія, Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - сказав Трамп.
