Зеленский обсудил со Стармером участие Британии в программе PURL и удары РФ по Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно новых ударов РФ по Украине. Лидеры обсудили усиление ПВО и возможное участие Британии в программе PURL.
Кроме того, они обсуждали участие Британии в программе PURL, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Детали
"Спасибо за слова соболезнования. Этой ночью была еще одна террористическая атака россии по нашим городам и общинам. Одной из мишеней стала энергетическая система Украины. Поэтому нужно усиливать противовоздушную оборону и ускорять каждое решение по поставке ракет и систем. И именно об этом мы больше всего говорили с Киром. Спасибо за понимание наших потребностей и поддержку", - подчеркнул Зеленский.
Также лидеры обсудили возможное участие Великобритании в программе PURL.
Это сильная программа, которая помогает существенно укреплять наши позиции
Кроме того, Зеленский добавил, что он с британским премьером скоординировали контакты с партнерами и следующие шаги в рамках коалиции желающих.
"Готовим также новые санкционные шаги против россии. Кир поделился некоторыми идеями, которые могут создать правильное давление. Каждое санкционное решение делает российскую военную машину слабее. И мы будем продолжать нашу совместную со всеми партнерами работу", - подчеркнул президент.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина скоро сядут за стол переговоров.
"Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это россия, Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - сказал Трамп.
