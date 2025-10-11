$41.510.10
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 18439 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 28479 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 21825 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 20269 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 26520 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 34813 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 38054 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18796 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19287 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Зеленский обсудил со Стармером участие Британии в программе PURL и удары РФ по Украине

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно новых ударов РФ по Украине. Лидеры обсудили усиление ПВО и возможное участие Британии в программе PURL.

Зеленский обсудил со Стармером участие Британии в программе PURL и удары РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о новых ударах российских захватчиков по Украине. Кроме того, они обсуждали участие Британии в программе PURL, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Детали

"Спасибо за слова соболезнования. Этой ночью была еще одна террористическая атака россии по нашим городам и общинам. Одной из мишеней стала энергетическая система Украины. Поэтому нужно усиливать противовоздушную оборону и ускорять каждое решение по поставке ракет и систем. И именно об этом мы больше всего говорили с Киром. Спасибо за понимание наших потребностей и поддержку", - подчеркнул Зеленский.

Также лидеры обсудили возможное участие Великобритании в программе PURL.

Это сильная программа, которая помогает существенно укреплять наши позиции

- отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский добавил, что он с британским премьером скоординировали контакты с партнерами и следующие шаги в рамках коалиции желающих.

"Готовим также новые санкционные шаги против россии. Кир поделился некоторыми идеями, которые могут создать правильное давление. Каждое санкционное решение делает российскую военную машину слабее. И мы будем продолжать нашу совместную со всеми партнерами работу", - подчеркнул президент.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина скоро сядут за стол переговоров.

"Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это россия, Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров", - сказал Трамп.

Действия рф демонстрируют "аппетит" путина продолжать атаки на Украину и вмешательство по всей Европе - Стармер

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина