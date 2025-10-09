$41.400.09
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
17:32 • 10027 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 18586 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 25986 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 45133 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 45542 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26243 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22016 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 38782 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17418 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп

Київ • УНН

 • 2526 перегляди

Дональд Трамп заявив, що росія та Україна скоро розпочнуть переговори, називаючи війну жахливою. Він також зазначив, що США та союзники по НАТО посилюють тиск для досягнення угоди щодо України.

росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів, передає УНН.

Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія, Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів 

- сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що США і союзники по НАТО посилюють тиск для досягнення угоди щодо України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна