росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що росія та Україна скоро розпочнуть переговори, називаючи війну жахливою. Він також зазначив, що США та союзники по НАТО посилюють тиск для досягнення угоди щодо України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів, передає УНН.
Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія, Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів
Також Трамп заявив, що США і союзники по НАТО посилюють тиск для досягнення угоди щодо України.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.