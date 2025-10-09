росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів, передає УНН.

Це жахлива війна. Вона була гіршою, ніж Друга світова війна. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це росія, Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Є багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів