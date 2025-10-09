россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что россия и Украина скоро начнут переговоры, назвав войну ужасной. Он также отметил, что США и союзники по НАТО усиливают давление для достижения соглашения по Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия и Украина скоро сядут за стол переговоров, передает УНН.
Это ужасная война. Она была хуже, чем Вторая мировая война. Вы смотрите на людей, которых убивают. Это россия, Украина. Я думаю, мы это тоже сделаем. Есть много причин для них это сделать. И я думаю, они скоро придут к столу переговоров
Также Трамп заявил, что США и союзники по НАТО усиливают давление для достижения соглашения по Украине.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заверил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня. Он добавил, что если американскому лидеру это удастся, Украина номинирует его на Нобелевскую премию мира.