Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Рейтинг канцлера Німеччини Мерца падає до рекордно низького рівня – результати опитувань

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Популярність німецького канцлера Фрідріха Мерца впала до 25%, що є рекордним показником з моменту формування уряду. Це відбувається на тлі зростання незадоволення міграційною політикою та погіршення економічних очікувань у Німеччині.

Рейтинг канцлера Німеччини Мерца падає до рекордно низького рівня – результати опитувань

Популярність німецького канцлера Фрідріха Мерца досягла історичного мінімуму, свідчать результати нового тренд-барометра RTL/ntv. Лише 25% респондентів задоволені його роботою, тоді як 72% висловлюють незадоволення – це рекордні показники з моменту формування уряду в травні. Про це йдеться у матеріалі NTV, пише УНН.

Деталі

Сам Мерц пов’язує падіння підтримки з наслідками нерегульованої міграції та питанням безпеки в містах. Водночас суспільство реагує на його заяви неоднозначно: 46% вважають проблему важливою, а 50% – пріоритетними є інші питання. Особливо гостро це відчутно серед виборців партій ХДС/ХСС та AfD, які підтримують акцент на "міському пейзажі", тоді як прихильники СДПН, Зелених та Лівої партії ставляться до цього менш серйозно.

Мерц: після зустрічі Зеленського з Трампом Європа підтримає наступні кроки до миру18.10.25, 00:21 • 3937 переглядiв

У тренд-барометрі RTL/ntv, якби вибори до Бундестагу відбулися цього тижня, результати могли б виглядати так: партія AfD набрала б 26% (раніше 20,8%), ХДС/ХСС 25% ( раніше 28,5%), СДПН 13% (16,4%), Ліва партія 12% (8,8%), Зелені 12% (11,6%), BSW 4%, FDP 3%, решта партій – 6%. Попри невелике зростання ХДС/ХСС на 1 пункт, партія канцлера все ще поступається AfD і не має власної більшості разом із СДПН.

Дебати щодо "міського пейзажу" та наслідків міграції не пішли на користь Мерцу: серед прихильників коаліційних партій ХДС/ХСС лише 72% задоволені його роботою, тоді як у прихильників СДПН цей показник складає лише 27%. Серед виборців опозиційних партій незадоволення сягає 85–97%.

Німеччина готує масштабне переозброєння: план на 377 мільярдів євро має зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи – Politico27.10.25, 15:18 • 3192 перегляди

Експерти відзначають, що падіння популярності Мерца супроводжується ростом підтримки AfD і часткового зміцнення позицій Лівої партії та Зелених, що свідчить про фрагментацію політичного ландшафту Німеччини та зростання невпевненості серед громадян.

Низькі рейтинги правлячої коаліції та канцлера, ймовірно, пов'язані не лише з дебатами щодо "міського пейзажу": економічні очікування знову різко впали. Частка тих, хто очікує погіршення економічної ситуації в Німеччині, зросла на 5 пунктів до 66 відсотків. Частка тих, хто очікує покращення, знизилася на 3 пункти до 14 відсотків. 19 відсотків очікують, що ситуація залишиться незмінною, що на 2 пункти менше, ніж попереднього тижня 

– йдеться у матеріалі NTV.

Зеленський поспілкувався з Мерцом: про що йшла мова11.10.25, 04:39 • 15766 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Тренд
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Бундестаг
Бундесвер
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський