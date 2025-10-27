Німеччина готує масштабне переозброєння: план на 377 мільярдів євро має зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи – Politico
Київ • УНН
Уряд Німеччини планує безпрецедентне оновлення військових спроможностей. План закупівель на 377 мільярдів євро має зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи.
Нові документи уряду Німеччини, з якими ознайомилося видання Politico, свідчать: Берлін готує безпрецедентне оновлення військових спроможностей. План закупівель на суму понад 377 мільярдів євро покликаний перетворити Бундесвер на головну рушійну силу оборони Європи та зміцнити позиції національної оборонної промисловості. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.
Деталі
Ще у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір створити "найсильнішу звичайну армію в Європі". Тепер, через п’ять місяців, канцлер готовий надати цим словам реальне технічне підґрунтя – через масштабну програму закупівель, розраховану на десятиліття вперед.
Згідно з 39-сторінковим планом, Бундесвер планує придбати новітні системи озброєнь у наземній, повітряній, морській, космічній та кіберсфері. Документ стане основою оборонного бюджету 2026 року, однак чимало пунктів матимуть довгостроковий характер без чітко визначених термінів реалізації.
377 мільярдів євро для армії нового типу
У наступному бюджетному циклі планується запустити понад 320 нових проєктів, з яких 178 уже мають визначених підрядників. Левова частка коштів – приблизно 182 мільярди євро – спрямовується німецьким виробникам, що підкреслює прагнення Берліна зробити ставку на власний оборонно-промисловий комплекс.
Безперечним лідером майбутніх контрактів є Rheinmetall. Компанія фігурує у 53 проєктах загальною вартістю понад 88 мільярдів євро, включно з програмами бойових машин Puma та Boxer, а також системами протиповітряної оборони Skyranger 30.
Ставка на дрони та космос
Окрему увагу приділено безпілотним системам – від озброєних ізраїльських Heron TP до тактичних LUNA NG і морських дронів uMAWS. Їхнє придбання оцінюється у сотні мільйонів євро.
Та справжній прорив очікується у космосі: понад 14 мільярдів євро планують інвестувати в супутникові програми, включаючи створення нової низькоорбітальної групи зв’язку вартістю 9,5 мільярда євро. Це частина стратегії міністра оборони Бориса Пісторіуса з розвитку "космічної безпеки" на суму 35 мільярдів євро.
Німеччина робить ставку на тривале та системне переозброєння, прагнучи не лише модернізувати Бундесвер, а й відновити власну роль лідера європейської безпеки. Якщо план буде реалізовано, німецьке військо може стати найрозвиненішим та найпотужнішим у Європі.
