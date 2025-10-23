Поліція Німеччини поранила солдата бундесверу бойовими патронами під час навчань

У Німеччині поліція поранила солдата бундесверу під час навчань: правоохоронці приїхали на виклик і не знали, що йде тренування. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Інцидент стався в баварському місті Ердінг, на півдні ФРН. Там проходили навчання військ бундесверу, однак військові були у балаклавах і мали зброю. Місцеві жителі викликали поліцію.

Далі військові, які прийняли поліцію за учасників навчань, відкрили стрілянину холостими набоями. У відповідь поліцейські, які нічого не знали про навчання, почали стріляти бойовими набоями. Один з військових отримав поранення, його доправили в лікарню.

