Ексклюзив
15:38 • 6922 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 53750 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 41889 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 17481 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 39837 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 37018 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 40913 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 95440 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 96806 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109902 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Уряд Німеччини схвалив законопроєкт щодо добровільної служби в армії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну шестимісячну військову службу в Бундесвері. З 1 липня 2027 року всі чоловіки, народжені з 2008 року, будуть обов'язково проходити призовну комісію.

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт щодо добровільної служби в армії

Німецький уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження шестимісячної добровільної військової служби у лавах Бундесверу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

За останні роки ситуація з безпекою значно погіршилася. Тому важливо привести збройні сили Бундесверу у відповідність до цілей НАТО в структурному, матеріальному, а також кадровому плані. У коаліційній угоді федеральний уряд домовився про введення нової привабливої військової служби, яка орієнтована на шведську модель військової служби і спочатку базується на добровільності. Метою нової військової служби є сприяння зміцненню резерву Бундесверу та активних військ

- заявили у німецькому уряді.

Наголошується, що нова військова служба буде базуватися на добровільності якомога довше, водночас, якщо ситуація в галузі безпеки загостриться або можливості добровільного задоволення потреб будуть вичерпані, федеральний уряд може прийняти рішення про обов'язковий призов на військову службу шляхом видання нормативного акту за згодою Бундестагу

З набранням чинності законом всі 18-річні німці будуть зобов'язані заповнити онлайн-анкету, в якій вони повинні вказати, чи готові вони добровільно пройти військову службу. Крім того, необхідно буде надати особисті дані та кваліфікацію. Для осіб іншої статі надання цих даних є добровільним. Усі зацікавлені особи пройдуть оцінку на придатність. З 1 липня 2027 року всі чоловіки, народжені з 2008 року, будуть обов'язково проходити призовну комісію

- додали в уряді Німеччини.

Доповнення

Призов на строкову службу в Німеччині було офіційно призупинено у 2011 році за часів канцлерки Ангели Меркель. Нині у Бундесвері служать близько 182 тис. військових та ще 49 тис. резервістів.

Як повідомляють ЗМІ, через ухвалення урядом закону, протестувальники заблокували пункт набору військовослужбовців у Кельні.

Нагадаємо

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.

Павло Башинський

Новини Світу
Ангела Меркель
Бундестаг
НАТО
Німеччина
Україна