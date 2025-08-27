Уряд Німеччини схвалив законопроєкт щодо добровільної служби в армії

Німецький уряд схвалив законопроєкт, який передбачає запровадження шестимісячної добровільної військової служби у лавах Бундесверу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

За останні роки ситуація з безпекою значно погіршилася. Тому важливо привести збройні сили Бундесверу у відповідність до цілей НАТО в структурному, матеріальному, а також кадровому плані. У коаліційній угоді федеральний уряд домовився про введення нової привабливої військової служби, яка орієнтована на шведську модель військової служби і спочатку базується на добровільності. Метою нової військової служби є сприяння зміцненню резерву Бундесверу та активних військ - заявили у німецькому уряді.

Наголошується, що нова військова служба буде базуватися на добровільності якомога довше, водночас, якщо ситуація в галузі безпеки загостриться або можливості добровільного задоволення потреб будуть вичерпані, федеральний уряд може прийняти рішення про обов'язковий призов на військову службу шляхом видання нормативного акту за згодою Бундестагу

З набранням чинності законом всі 18-річні німці будуть зобов'язані заповнити онлайн-анкету, в якій вони повинні вказати, чи готові вони добровільно пройти військову службу. Крім того, необхідно буде надати особисті дані та кваліфікацію. Для осіб іншої статі надання цих даних є добровільним. Усі зацікавлені особи пройдуть оцінку на придатність. З 1 липня 2027 року всі чоловіки, народжені з 2008 року, будуть обов'язково проходити призовну комісію - додали в уряді Німеччини.

Доповнення

Призов на строкову службу в Німеччині було офіційно призупинено у 2011 році за часів канцлерки Ангели Меркель. Нині у Бундесвері служать близько 182 тис. військових та ще 49 тис. резервістів.

Як повідомляють ЗМІ, через ухвалення урядом закону, протестувальники заблокували пункт набору військовослужбовців у Кельні.

Нагадаємо

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди.