У Німеччині триває дискусія щодо відправки військ в Україну

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.

Зазначається, що дебати з цього питання посилися в останні тижні, оскільки допоможуть визначити, яку частину так званої гарантії безпеки Європа зможе надати Україні після закінчення війни.

Як пише видання, що це питання є важливим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини на континенті та в усьому світі.

Після того, як уряди, які змінювали один одного, допустили атрофію збройних сил після закінчення холодної війни, армія Німеччини відновлюється з рекордними витратами

Однак, німці як і раніше в основному не бажають служити в збройних силах та не поспішають до місцевих військкоматів. В країні настільки бракує солдатів, що уряд Німеччини планує презентувати новий план щодо відновлення пом'якшеної версії військового призову.

Мерц натякнув, що він готовий включити німецькі сили до місії європейської безпеки в Україні, що схоже вітається іншими європейськими лідерами. Багато німців, зокрема деякі члени партії самого пана Мерца, ставляться до цього рішення з меншим ентузіазмом