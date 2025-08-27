У Німеччині триває дискусія щодо відправки військ в Україну
Київ • УНН
Німецькі лідери розглядають можливість відправки військ до України після досягнення мирної угоди. Це питання є ключовим для канцлера Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини.
Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.
Деталі
Зазначається, що дебати з цього питання посилися в останні тижні, оскільки допоможуть визначити, яку частину так званої гарантії безпеки Європа зможе надати Україні після закінчення війни.
Як пише видання, що це питання є важливим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини на континенті та в усьому світі.
Після того, як уряди, які змінювали один одного, допустили атрофію збройних сил після закінчення холодної війни, армія Німеччини відновлюється з рекордними витратами
Однак, німці як і раніше в основному не бажають служити в збройних силах та не поспішають до місцевих військкоматів. В країні настільки бракує солдатів, що уряд Німеччини планує презентувати новий план щодо відновлення пом'якшеної версії військового призову.
Мерц натякнув, що він готовий включити німецькі сили до місії європейської безпеки в Україні, що схоже вітається іншими європейськими лідерами. Багато німців, зокрема деякі члени партії самого пана Мерца, ставляться до цього рішення з меншим ентузіазмом
Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив думку, що розміщення німецьких миротворців в Україні "ймовірно перевантажить" військо, оскільки Німеччина вже розмістила в Литві частину військових для захисту від можливої російської агресії.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що допускає можливість участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні.
