$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
У Німеччині триває дискусія щодо відправки військ в Україну

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Німецькі лідери розглядають можливість відправки військ до України після досягнення мирної угоди. Це питання є ключовим для канцлера Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини.

У Німеччині триває дискусія щодо відправки військ в Україну

Німецькі політичні лідери обговорюють чи відправляти війська в Україну після досягнення мирної угоди. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.

Деталі

Зазначається, що дебати з цього питання посилися в останні тижні, оскільки допоможуть визначити, яку частину так званої гарантії безпеки Європа зможе надати Україні після закінчення війни.

Як пише видання, що це питання є важливим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який прагне відновити лідерство Німеччини на континенті та в усьому світі.

Після того, як уряди, які змінювали один одного, допустили атрофію збройних сил після закінчення холодної війни, армія Німеччини відновлюється з рекордними витратами

- йдеться у дописі.

Однак, німці як і раніше в основному не бажають служити в збройних силах та не поспішають до місцевих військкоматів. В країні настільки бракує солдатів, що уряд Німеччини планує презентувати новий план щодо відновлення пом'якшеної версії військового призову.

Мерц натякнув, що він готовий включити німецькі сили до місії європейської безпеки в Україні, що схоже вітається іншими європейськими лідерами. Багато німців, зокрема деякі члени партії самого пана Мерца, ставляться до цього рішення з меншим ентузіазмом

- пише The New York Times.

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловив думку, що розміщення німецьких миротворців в Україні "ймовірно перевантажить" військо, оскільки Німеччина вже розмістила в Литві частину військових для захисту від можливої російської агресії.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що допускає можливість участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні.

Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ23.08.25, 11:52 • 18426 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
