Китай висловив готовність направити війська в Україну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Китай висловив готовність брати участь у миротворчій місії в Україні, але лише за мандатом ООН. У Брюсселі план зустрів неоднозначну реакцію через побоювання щодо нейтральності Китаю.

Китай висловив готовність направити війська в Україну - ЗМІ

Пекін готовий направити війська до України в межах миротворчої місії, з посиланням на джерела повідомляє Welt am Sonntag, зауважуючи, що ця новина зустріла неоднозначну реакцію в Європі, на тлі того, як Китай зробить це лише за певних умов, пише УНН.

Китай заявив про свою готовність брати участь у миротворчих силах для України. Про це повідомили Welt am Sonntag дипломати ЄС, посилаючись на джерела в уряді Китаю. Однак вони наголосили, що уряд у Пекіні буде готовий зробити це лише "якщо миротворчі війська будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй (ООН)"

- ідеться у публікації.

У Брюсселі план Пекіна, як вказано, зустрів неоднозначну реакцію. З одного боку, кажуть, що включення країн Глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти ухваленню розміщення іноземних військ для моніторингу миру. З іншого боку, "існує також ризик того, що Китай насамперед захоче шпигувати в Україні та, у разі конфлікту, займе чітко проросійську позицію замість нейтральної", сказав високопоставлений дипломат ЄС, знайомий з поточними дискусіями.

Окрім того, більшість країн ЄС не бажають заздалегідь надавати потенційним миротворчим військам мандат ООН з різних причин. Італія, однак, енергійно наполягає на цьому вже кілька місяців, пише видання.

лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"20.08.25, 17:03 • 3729 переглядiв

Раніше Президент України Володимир Зеленський відхилив заклики глави мзс рф сергія лаврова до участі Китаю. "Нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти", – сказав він. Пекін, як зауважує видання. підтримує москву з початку війни в Україні, закуповуючи нафту на мільярди доларів та постачаючи електронні компоненти для виробництва високоточної зброї. Окрім того, дві країни підтримують партнерство, яке вони описують як "безмежне".

На думку Заходу, гарантії безпеки для України охоплюють широкий спектр, а не лише військову підтримку у разі нападу на країну, за зразком зобов’язання надати допомогу згідно зі статтею 5 Договору про НАТО. Це видно з декларації групи G7 від середини липня 2023 року та "Спільних зобов’язань щодо безпеки між ЄС та Україною" від кінця липня 2024 року.

Відповідно, гарантії безпеки також включають навчання українських збройних сил, постачання озброєння, допомогу в розвитку оборонної промисловості, розвіддані, санкції, економічну співпрацю та поступове вступ України до ЄС, пише видання.

"Більше ніж довгострокові військові гарантії у разі нападу – де Україна формує першу надійну лінію оборони, європейські та, за необхідності, неєвропейські країни формують другу лінію оборони, а Сполучені Штати, за необхідності, надають повітряну підтримку як третю лінію оборони – європейці наразі більше зацікавлені в забезпеченні можливого припинення вогню або мирної угоди", - ідеться у публікації.

Високопоставлені дипломати ЄС заявили, що, на відміну від минулого, дрони можуть бути використані в першу чергу для контролю за дотриманням режиму припинення вогню на передовій. Що станеться, якщо режим припинення вогню буде порушено, має бути визначено в мандаті. Цілком можливо, що – як у випадку з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка контролювала виконання Мінських угод щодо врегулювання після анексії Криму в 2014 році – порушення режиму припинення вогню лише фіксуватимуться та повідомлятимуться. Однак, також може бути розроблений мандат, який дозволить солдатам втручатися у разі конфлікту, зазначає видання.

Занепокоєння щодо виведення американських військ з Європи

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі тим часом очікують планів виведення американських військ з Європи. Спочатку очікувалося, що заступник міністра оборони США Елбрідж А. Колбі представить плани в Брюсселі в першій половині вересня. Тепер цього не очікують до завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2025" у середині вересня, пише видання.

Відповідно, Колбі, імовірно, представить свої плани не раніше кінця вересня. Джерела в НАТО очікують, що Вашингтон виведе "від 40 000 до 70 000 із загальної кількості до 100 000 військовослужбовців" з Європи. Деякі американські війська, ймовірно, будуть розгорнуті на території США для забезпечення безпеки кордону або підтримки громадської безпеки в містах. Далі було заявлено, що політичні вказівки альянсу в межах оборонного планування НАТО можуть бути скориговані раніше, ніж спочатку планувалося на 2027 рік, зазначає видання.

Юлія Шрамко

