Эксклюзив
07:20 • 11536 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 11821 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 13590 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 10007 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 30387 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 28857 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 24218 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24811 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24417 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13688 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Китай выразил готовность направить войска в Украину - СМИ

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии в Украине, но только по мандату ООН. В Брюсселе план встретил неоднозначную реакцию из-за опасений относительно нейтральности Китая.

Китай выразил готовность направить войска в Украину - СМИ

Пекин готов направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии, со ссылкой на источники сообщает Welt am Sonntag, отмечая, что эта новость встретила неоднозначную реакцию в Европе, на фоне того, как Китай сделает это лишь при определенных условиях, пишет УНН.

Китай заявил о своей готовности участвовать в миротворческих силах для Украины. Об этом сообщили Welt am Sonntag дипломаты ЕС, ссылаясь на источники в правительстве Китая. Однако они подчеркнули, что правительство в Пекине будет готово сделать это лишь "если миротворческие войска будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН)"

- говорится в публикации.

В Брюсселе план Пекина, как указано, встретил неоднозначную реакцию. С одной стороны, говорят, что включение стран Глобального Юга, таких как Китай, может способствовать принятию размещения иностранных войск для мониторинга мира. С другой стороны, "существует также риск того, что Китай прежде всего захочет шпионить в Украине и, в случае конфликта, займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной", сказал высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими дискуссиями.

Кроме того, большинство стран ЕС не желают заранее предоставлять потенциальным миротворческим войскам мандат ООН по разным причинам. Италия, однако, энергично настаивает на этом уже несколько месяцев, пишет издание.

лавров: западные гарантии безопасности без москвы – «путь в никуда»20.08.25, 17:03 • 3729 просмотров

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отклонил призывы главы МИД РФ Сергея Лаврова к участию Китая. "Нам нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", – сказал он. Пекин, как отмечает издание, поддерживает Москву с начала войны в Украине, закупая нефть на миллиарды долларов и поставляя электронные компоненты для производства высокоточного оружия. Кроме того, две страны поддерживают партнерство, которое они описывают как "безграничное".

По мнению Запада, гарантии безопасности для Украины охватывают широкий спектр, а не только военную поддержку в случае нападения на страну, по образцу обязательства оказать помощь согласно статье 5 Договора о НАТО. Это видно из декларации группы G7 от середины июля 2023 года и "Совместных обязательств по безопасности между ЕС и Украиной" от конца июля 2024 года.

Соответственно, гарантии безопасности также включают обучение украинских вооруженных сил, поставки вооружения, помощь в развитии оборонной промышленности, разведданные, санкции, экономическое сотрудничество и постепенное вступление Украины в ЕС, пишет издание.

"Больше чем долгосрочные военные гарантии в случае нападения – где Украина формирует первую надежную линию обороны, европейские и, при необходимости, неевропейские страны формируют вторую линию обороны, а Соединенные Штаты, при необходимости, оказывают воздушную поддержку как третью линию обороны – европейцы сейчас больше заинтересованы в обеспечении возможного прекращения огня или мирного соглашения", - говорится в публикации.

Высокопоставленные дипломаты ЕС заявили, что, в отличие от прошлого, дроны могут быть использованы в первую очередь для контроля за соблюдением режима прекращения огня на передовой. Что произойдет, если режим прекращения огня будет нарушен, должно быть определено в мандате. Вполне возможно, что – как в случае с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая контролировала выполнение Минских соглашений по урегулированию после аннексии Крыма в 2014 году – нарушения режима прекращения огня будут лишь фиксироваться и сообщаться. Однако, также может быть разработан мандат, который позволит солдатам вмешиваться в случае конфликта, отмечает издание.

Обеспокоенность по поводу вывода американских войск из Европы

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе тем временем ожидают планов вывода американских войск из Европы. Изначально ожидалось, что заместитель министра обороны США Элбридж А. Колби представит планы в Брюсселе в первой половине сентября. Теперь этого не ожидают до завершения российско-белорусских учений "Запад-2025" в середине сентября, пишет издание.

Соответственно, Колби, вероятно, представит свои планы не ранее конца сентября. Источники в НАТО ожидают, что Вашингтон выведет "от 40 000 до 70 000 из общего числа до 100 000 военнослужащих" из Европы. Некоторые американские войска, вероятно, будут развернуты на территории США для обеспечения безопасности границы или поддержки общественной безопасности в городах. Далее было заявлено, что политические указания альянса в рамках оборонного планирования НАТО могут быть скорректированы раньше, чем изначально планировалось на 2027 год, отмечает издание.

Юлия Шрамко

