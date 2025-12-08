$42.180.00
49.230.00
ukenru
7 грудня, 17:16 • 10877 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 17410 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 18884 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 24064 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 49689 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 61022 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 65765 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58453 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60862 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57156 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є поранені

Київ • УНН

 • 264 перегляди

У Чернігові в ніч на 8 грудня ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку, поранивши двох людей. Вибухова хвиля вибила вікна, двері та пошкодила автомобілі, спричинивши пожежу газопроводу.

Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є поранені

У Чернігові в ніч на понеділок, 8 грудня, ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. дві людини поранені. Про це повідомив  начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі.

На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Дві людини отримали забої. Їм надається допомога

- розповів Брижинський.

Нагадаємо

Наприкінці листопада на територію одного з підприємств у Чернігові впав шахед. У сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив у приватний будинок.

Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди30.10.25, 17:59 • 38051 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Чернігів