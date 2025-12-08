Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є поранені

У Чернігові в ніч на понеділок, 8 грудня, ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку. дві людини поранені. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, пошкоджено автомобілі.

На місці події виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Дві людини отримали забої. Їм надається допомога - розповів Брижинський.

Нагадаємо

Наприкінці листопада на територію одного з підприємств у Чернігові впав шахед. У сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив у приватний будинок.

Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди