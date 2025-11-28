У Чернігові шахед упав на територію підприємства - МВА

На територію одного із підприємств у Чернігові впав шахед. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Зафіксовано падіння шахеда на території одного з підприємств міста. Також в сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив в приватний будинок - повідомив Брижинський.

За його словами, інформація по всім наслідкам уточнюється.

Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про вибухи у Чернігові.