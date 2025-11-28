$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 2676 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 5900 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4720 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20361 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16782 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16403 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28594 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19023 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17259 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14891 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
У Чернігові шахед упав на територію підприємства - МВА

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На територію одного з підприємств у Чернігові впав шахед. У сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив у приватний будинок.

У Чернігові шахед упав на територію підприємства - МВА

На територію одного із підприємств у Чернігові впав шахед. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.

Зафіксовано падіння шахеда на території одного з підприємств міста. Також в сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив в приватний будинок 

- повідомив Брижинський.

За його словами, інформація по всім наслідкам уточнюється.

рф знищила останній енергоблок у Чернігівській області - The Guardian23.11.25, 15:37 • 3731 перегляд

Додамо

Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про вибухи у Чернігові.

Вибух, який було чутно в місті - це робота ППО по шахадех. Інформації про руйнування та постраждалих у місті не надходило 

- повідомив Брижинський.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Чернігів