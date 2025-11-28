У Чернігові шахед упав на територію підприємства - МВА
Київ • УНН
На територію одного з підприємств у Чернігові впав шахед. У сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив у приватний будинок.
На територію одного із підприємств у Чернігові впав шахед. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
Зафіксовано падіння шахеда на території одного з підприємств міста. Також в сусідній громаді біля Чернігова дрон влучив в приватний будинок
За його словами, інформація по всім наслідкам уточнюється.
Додамо
Місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляли про вибухи у Чернігові.
Вибух, який було чутно в місті - це робота ППО по шахадех. Інформації про руйнування та постраждалих у місті не надходило