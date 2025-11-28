В Чернигове шахед упал на территорию предприятия - ГВА
На территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. В соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом.
На территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Зафиксировано падение шахеда на территории одного из предприятий города. Также в соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом
По его словам, информация по всем последствиям уточняется.
Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Чернигове.
Взрыв, который был слышен в городе - это работа ПВО по шахедам. Информации о разрушениях и пострадавших в городе не поступало