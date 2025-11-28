$42.190.11
Эксклюзив
13:56
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:56
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06
В Чернигове шахед упал на территорию предприятия - ГВА

Киев • УНН

 • 616 просмотра

На территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. В соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом.

В Чернигове шахед упал на территорию предприятия - ГВА

На территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Зафиксировано падение шахеда на территории одного из предприятий города. Также в соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом 

- сообщил Брижинский.

По его словам, информация по всем последствиям уточняется.

РФ уничтожила последний энергоблок в Черниговской области - The Guardian23.11.25, 15:37 • 3751 просмотр

Добавим

Местные СМИ и Telegram-каналы сообщали о взрывах в Чернигове.

Взрыв, который был слышен в городе - это работа ПВО по шахедам. Информации о разрушениях и пострадавших в городе не поступало 

- сообщил Брижинский.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
