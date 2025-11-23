РФ уничтожила последний энергоблок в Черниговской области - The Guardian
Киев • УНН
Российские войска две недели назад разрушили один из последних энергоблоков Черниговской области. Подстанция 110 кВ не подлежит ремонту, поскольку ее не успели полностью защитить.
Две недели назад россияне разрушили один из последних энергоблоков Черниговской области. Подстанцию спасали бетонными стенами, но крыши над ней не было – не успели построить. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
"Две недели назад россияне разрушили один из последних энергоблоков Черниговской области. "Черниговоблэнерго" построила две защитные стены из бетона и песка вокруг подстанции 110 кВ. Однако крыши не было. Строить ее было бы нецелесообразно, а на строительство нового объекта под землей не было ни времени, ни денег", - пишет издание.
Заместитель директора технического по низковольтным сетям АО "Черниговоблэнерго" Сергей Переверз заявил, что объект не подлежит ремонту.
Напомним
С 2022 года ХАЭС эксплуатируется с поврежденной турбиной, энергоблок выдает электроэнергии на 100 МВт ниже номинальной способности. В компании анонсируют приобретение нового модернизированного ротора.