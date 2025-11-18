Хмельницька АЕС три роки працювала зі зниженою потужністю через пошкоджену турбіну

$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4776 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25679 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45801 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39375 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39423 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34139 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25084 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63078 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26937 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 23515 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 15119 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 8152 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск03:19 • 7098 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 10215 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63086 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94804 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 87034 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144318 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121477 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Олег Синєгубов
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Харківська область
Донецька область
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 25046 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 33970 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34201 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27576 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46663 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Хмельницька АЕС три роки працювала зі зниженою потужністю через пошкоджену турбіну

Київ • УНН

 • 652 перегляди

З 2022 року енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює з пошкодженою турбіною, видаючи на 100 МВт менше електроенергії. "Енергоатом" планує придбати новий ротор, що дозволить збільшити потужність до 1040 МВт.

Хмельницька АЕС три роки працювала зі зниженою потужністю через пошкоджену турбіну

З 2022 року ХАЕС експлуатується з пошкодженою турбіною, енергоблок видає електроенергії на 100 МВт нижче від номінальної здатності. У компанії анонсують придбання нового модернізованого ротора. 
Передає УНН із посиланням на офіційний канал НАЕК "Енергоатом".

Деталі

  Енергоблок №2 Хмельницької АЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню циліндра високого тиску (ЦВТ). Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту.   

- повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Наразі енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальної.

У компанії пообіцяли придбання нового модернізованого ротора ЦВТ. Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт.

 Пояснюється також поточне зниження потужності енергоблоку - це вимога диспетчера НЕК "Укренерго". 

Це не технічна проблема, а наслідок масштабних листопадових атак рф на енергосистему України. Зниження потужності відбувається виключно за розпорядженням системного оператора для балансування енергосистеми у період після повітряних атак.

- повідомила компанія «Енергоатом».

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Це передбачає формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту: втрачено живлення однієї з двох зовнішніх ліній14.11.25, 19:40 • 3311 переглядiв

Ігор Тележніков

ЕкономікаТехнології
Енергоатом
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна