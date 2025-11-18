Хмельницька АЕС три роки працювала зі зниженою потужністю через пошкоджену турбіну

З 2022 року ХАЕС експлуатується з пошкодженою турбіною, енергоблок видає електроенергії на 100 МВт нижче від номінальної здатності. У компанії анонсують придбання нового модернізованого ротора.

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС з 2022 року експлуатується з пошкодженою турбіною, у якої відсутні робочі лопаті 5-го ступеню циліндра високого тиску (ЦВТ). Їх руйнування сталося під час проведення пускових випробувань після планово-попереджувального ремонту. - повідомила пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Наразі енергоблок може видавати до 900 МВт електроенергії, що на 100 МВт нижче від номінальної.

У компанії пообіцяли придбання нового модернізованого ротора ЦВТ. Це дозволить не лише відновити проєктну номінальну потужність, а й збільшити її на 40 МВт – до 1040 МВт.

Пояснюється також поточне зниження потужності енергоблоку - це вимога диспетчера НЕК "Укренерго".

Це не технічна проблема, а наслідок масштабних листопадових атак рф на енергосистему України. Зниження потужності відбувається виключно за розпорядженням системного оператора для балансування енергосистеми у період після повітряних атак. - повідомила компанія «Енергоатом».

