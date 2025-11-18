Хмельницкая АЭС три года работала с пониженной мощностью из-за поврежденной турбины

С 2022 года ХАЭС эксплуатируется с поврежденной турбиной, энергоблок выдает электроэнергии на 100 МВт ниже номинальной мощности. В компании анонсируют приобретение нового модернизированного ротора.

Детали

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС с 2022 года эксплуатируется с поврежденной турбиной, у которой отсутствуют рабочие лопасти 5-й ступени цилиндра высокого давления (ЦВД). Их разрушение произошло во время проведения пусковых испытаний после планово-предупредительного ремонта. - сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Сейчас энергоблок может выдавать до 900 МВт электроэнергии, что на 100 МВт ниже номинальной.

В компании пообещали приобретение нового модернизированного ротора ЦВД. Это позволит не только восстановить проектную номинальную мощность, но и увеличить ее на 40 МВт – до 1040 МВт.

Объясняется также текущее снижение мощности энергоблока - это требование диспетчера НЭК "Укрэнерго".

Это не техническая проблема, а следствие масштабных ноябрьских атак рф на энергосистему Украины. Снижение мощности происходит исключительно по распоряжению системного оператора для балансировки энергосистемы в период после воздушных атак. - сообщила компания «Энергоатом».

Напомним

Кабинет Министров Украины утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Это предусматривает формирование нового менеджмента через обновление наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

