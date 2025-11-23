рф знищила останній енергоблок у Чернігівській області - The Guardian
Київ • УНН
російські війська два тижні тому зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області. Підстанція 110 кВ не підлягає ремонту, оскільки її не встигли повністю захистити.
Два тижні тому росіяни зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області. Підстанцію рятували бетонними стінами, але даху над нею не було – не встигли збудувати. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
"Два тижні тому росіяни зруйнували один з останніх енергоблоків Чернігівської області. "Чернігівобленерго" збудувала дві захисні стіни з бетону та піску навколо підстанції 110 кВ. Однак даху не було. Будувати її було б недоцільно, а на будівництво нового об'єкта під землею не було ні часу, ні грошей", - пише видання.
Заступник директора технічного з низьковольтних мереж АТ "Чернігівобленерго" Сергій Переверз заявив, що об’єкт не підлягає ремонту.
Нагадаємо
З 2022 року ХАЕС експлуатується з пошкодженою турбіною, енергоблок видає електроенергії на 100 МВт нижче від номінальної здатності. У компанії анонсують придбання нового модернізованого ротора.