Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые

В Чернигове в ночь на понедельник, 8 декабря, вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Два человека ранены. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили.

На месте происшествия возник пожар газопровода. Аварийные службы ликвидируют последствия. Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь - рассказал Брижинский.

Напомним

В конце ноября на территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. В соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом.

