Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые

7 декабря, 17:16 • 10845 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 17350 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 18841 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 24019 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 49640 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 60985 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 65732 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 58439 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60848 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 57148 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Украинские военные взорвали дамбу на реке Васюковка в районе Приволья Донецкой областиPhotoVideo7 декабря, 16:20 • 5398 просмотра
Украинские бойцы выбили оккупантов из села Тихое на ДнепропетровщинеVideo7 декабря, 16:56 • 4410 просмотра
Подросток погиб на станции "Выдубичи" после поражения током на вагоне электрички7 декабря, 17:27 • 3962 просмотра
Возвращался с похорон брата, погибшего от БПЛА: на Донбассе россияне атаковали дроном мужчинуVideo7 декабря, 17:55 • 3520 просмотра
Спасти Украину от Путина и Трампа может только Европа – The Guardian23:00 • 4542 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 51234 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 60737 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 72758 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 94004 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 80895 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Петр Павел
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Европа
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 41449 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 51596 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 52814 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 66889 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 64480 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Ту-95

Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В Чернигове в ночь на 8 декабря вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажного дома, ранив двух человек. Взрывная волна выбила окна, двери и повредила автомобили, вызвав пожар газопровода.

Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые

В Чернигове в ночь на понедельник, 8 декабря, вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Два человека ранены. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует УНН.

Детали

По его словам, взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили.

На месте происшествия возник пожар газопровода. Аварийные службы ликвидируют последствия. Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь

- рассказал Брижинский.

Напомним

В конце ноября на территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. В соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом.

Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению30.10.25, 17:59 • 38051 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Чернигов