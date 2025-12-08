Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненые
Киев • УНН
В Чернигове в ночь на 8 декабря вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажного дома, ранив двух человек. Взрывная волна выбила окна, двери и повредила автомобили, вызвав пожар газопровода.
В Чернигове в ночь на понедельник, 8 декабря, вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Два человека ранены. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует УНН.
Детали
По его словам, взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили.
На месте происшествия возник пожар газопровода. Аварийные службы ликвидируют последствия. Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь
Напомним
В конце ноября на территорию одного из предприятий в Чернигове упал шахед. В соседней общине возле Чернигова дрон попал в частный дом.
