Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Киев • УНН
29 октября армия рф нанесла удар по телевышке в центре Чернигова, повредив сооружение. Будут проведены работы по стабилизации конструкции, горожан призывают не приближаться к объекту.
Армия рф 29 октября ударила по телевышке в центре Чернигова. Как сообщили в городском совете Чернигова, сооружение получило повреждения, передает УНН.
В результате удара российских войск по телевышке в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения. С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции
В городском совете призвали черниговцев не приближаться к телевышке и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.
