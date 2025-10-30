Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению

Армия рф 29 октября ударила по телевышке в центре Чернигова. Как сообщили в городском совете Чернигова, сооружение получило повреждения, передает УНН.

В результате удара российских войск по телевышке в центре Чернигова (нанесенного 29.10.2025 года) сооружение получило повреждения. С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности горожан в ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции - говорится в сообщении.

В городском совете призвали черниговцев не приближаться к телевышке и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров.

Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Чернигове - ГВА