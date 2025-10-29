$42.080.01
18:25 • 10007 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 18491 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22679 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56509 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36691 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 58418 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30035 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81858 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49011 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47762 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Чернигове - ГВА

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. Жертв среди людей нет, сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Чернигове - ГВА

Армия России ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. К счастью, жертв среди людей нет. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.

Подробности

"В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Жертв среди людей нет", - сообщил Брижинский.

Напомним

В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Чернигов