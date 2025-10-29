Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры в Чернигове - ГВА
Киев • УНН
Российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. Жертв среди людей нет, сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.
Армия России ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. К счастью, жертв среди людей нет. Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, передает УНН.
Подробности
"В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Жертв среди людей нет", - сообщил Брижинский.
Напомним
В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне угрозы применения КАБов.