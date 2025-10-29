Армія рф пошкодила обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові - МВА
Київ • УНН
Армія росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури у Чернігові. На щастя, жертв серед людей немає. Про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передає УНН.
Деталі
"У результаті атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Жертв серед людей немає", - повідомив Брижинський.
Нагадаємо
