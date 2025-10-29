Вибухи пролунали в Запорізькій області на тлі загрози КАБів
Київ • УНН
У Запорізькій області зафіксовано вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі загрози застосування КАБів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Додамо
Раніше голова Запорізької ОВА попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та місту Запоріжжя.
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт24.10.25, 17:29 • 39446 переглядiв