Взрывы прогремели в Запорожской области на фоне угрозы КАБов
Киев • УНН
В Запорожской области зафиксированы взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Добавим
Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.
