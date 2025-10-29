Взрывы прогремели в Запорожской области на фоне угрозы КАБов

В Запорожской области прогремели взрывы на фоне угрозы применения КАБов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах - сообщил Федоров.

Добавим

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

