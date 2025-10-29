$42.080.01
Взрывы прогремели в Запорожской области на фоне угрозы КАБов

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

В Запорожской области зафиксированы взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб.

Взрывы прогремели в Запорожской области на фоне угрозы КАБов

В Запорожской области прогремели взрывы на фоне угрозы применения КАБов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах 

- сообщил Федоров.

Добавим

Ранее глава Запорожской ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт24.10.25, 17:29 • 39441 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Запорожская область
Иван Федоров
Запорожье