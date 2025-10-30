Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Київ • УНН
29 жовтня армія рф завдала удару по телевежі в центрі Чернігова, спричинивши пошкодження споруди. Будуть проведені роботи зі стабілізації конструкції, містян закликають не наближатися до об'єкта.
Армія рф 29 жовтня вдарила по телевежі в центрі Чернігова. Як повідомили у міській раді Чернігова, споруда зазнала пошкоджень, передає УНН.
Унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова (завданого 29.10.2025 року) споруда зазнала пошкоджень. З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції
У міській раді закликали чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
