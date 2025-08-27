В Германии продолжается дискуссия об отправке войск в Украину

Немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Отмечается, что дебаты по этому вопросу усилились в последние недели, поскольку помогут определить, какую часть так называемой гарантии безопасности Европа сможет предоставить Украине после окончания войны.

Как пишет издание, этот вопрос важен для канцлера Германии Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире.

После того, как сменявшие друг друга правительства допустили атрофию вооруженных сил после окончания холодной войны, армия Германии восстанавливается с рекордными расходами

Однако немцы по-прежнему в основном не желают служить в вооруженных силах и не спешат в местные военкоматы. В стране настолько не хватает солдат, что правительство Германии планирует представить новый план по восстановлению смягченной версии военного призыва.

Мерц намекнул, что он готов включить немецкие силы в миссию европейской безопасности в Украине, что, похоже, приветствуется другими европейскими лидерами. Многие немцы, в том числе некоторые члены партии самого господина Мерца, относятся к этому решению с меньшим энтузиазмом