Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 36194 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 70077 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 47465 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 109679 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137317 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135512 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55631 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152428 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63244 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56575 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
публикации
Эксклюзивы
Financial Times

В Германии продолжается дискуссия об отправке войск в Украину

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Немецкие лидеры рассматривают возможность отправки войск в Украину после достижения мирного соглашения. Этот вопрос является ключевым для канцлера Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии.

В Германии продолжается дискуссия об отправке войск в Украину

Немецкие политические лидеры обсуждают, отправлять ли войска в Украину после достижения мирного соглашения. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Детали

Отмечается, что дебаты по этому вопросу усилились в последние недели, поскольку помогут определить, какую часть так называемой гарантии безопасности Европа сможет предоставить Украине после окончания войны.

Как пишет издание, этот вопрос важен для канцлера Германии Фридриха Мерца, который стремится восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире.

После того, как сменявшие друг друга правительства допустили атрофию вооруженных сил после окончания холодной войны, армия Германии восстанавливается с рекордными расходами

- говорится в сообщении.

Однако немцы по-прежнему в основном не желают служить в вооруженных силах и не спешат в местные военкоматы. В стране настолько не хватает солдат, что правительство Германии планирует представить новый план по восстановлению смягченной версии военного призыва.

Мерц намекнул, что он готов включить немецкие силы в миссию европейской безопасности в Украине, что, похоже, приветствуется другими европейскими лидерами. Многие немцы, в том числе некоторые члены партии самого господина Мерца, относятся к этому решению с меньшим энтузиазмом

- пишет The New York Times.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил мнение, что размещение немецких миротворцев в Украине "вероятно перегрузит" армию, поскольку Германия уже разместила в Литве часть военных для защиты от возможной российской агрессии.

Напомним

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что допускает возможность участия военных Бундесвера в составе миротворческих сил в Украине.

Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23.08.25, 11:52 • 18427 просмотров

Вита Зеленецкая

