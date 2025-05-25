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Німеччина не виключає відправку своїх військових в Україну

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає участь Бундесверу в миротворчих силах в Україні за наявності міжнародного мандату та припинення вогню. Рішення прийматиметься за колективної оборони.

Німеччина не виключає відправку своїх військових в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає можливість участі військових Бундесверу у складі миротворчих сил в Україні. Про це він сказав під час інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує DW, передає УНН

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності такого сценарію, Пісторіус наголосив, що наразі питання про відправку в Україну миротворчих сил не обговорюється. 

Німецький міністр вказав на порядок розгортання такого контингенту, який чітко прописаний в Основному законі Німеччини, тож для Берліну така можливість відкриється тільки у межах міжнародного мандату.

Для такого розгортання Бундесверу закордоном, швидше за все, знадобиться дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Однак поки що для цього немає жодних ініціатив 

розповів Пісторіус.

На додаткове запитання журналістів щодо того, чи не міг би уряд Німеччини сам виступити з такою ініціативою, Пісторіус відповів: "Я цього не виключаю".

Водночас глава оборонного відомства ФРН наголосив, що перш ніж вести мову про розміщення миротворців, слід досягти повного припинення вогню. 

Ми і наші союзники з "коаліції охочих" та "Групи п'яти" роздумуємо над цим, але на даний момент явно не йдеться про миротворчі війська

- заявив він.

За словами Пісторіуса, "обов'язковою умовою" на розміщення німецьких миротворців в Україні є саме "мандат на міжнародну колективну оборону".

"Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе", - наголосив німецький міністр.

У підсумку він додав, що нинішні атаки Росії проти України свідчать, що глава Кремля Володимир Путін не хоче миру. 

Нагадаємо

За словами радника Міноборони Німеччини, рф спробує просунутися в Сумську, Харківську та Дніпропетровську області. кремль хоче створити нові проблеми для переговорів.

Німеччина збільшує військову присутність у Литві, розширюючи танкову бригаду до 5000 військових до 2027 року. Це відповідь на агресію рф та зміцнення східного флангу НАТО.

Мерц не бачить ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться21.05.25, 20:12 • 4080 переглядiв

Віта Зеленецька

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