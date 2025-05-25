Германия не исключает отправку своих военных в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус допускает возможность участия военных Бундесвера в составе миротворческих сил в Украине. Об этом он сказал во время интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует DW, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности такого сценария, Писториус подчеркнул, что сейчас вопрос об отправке в Украину миротворческих сил не обсуждается.

Немецкий министр указал на порядок развертывания такого контингента, который четко прописан в Основном законе Германии, поэтому для Берлина такая возможность откроется только в рамках международного мандата.

Для такого развертывания Бундесвера за границей, скорее всего, понадобится разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив рассказал Писториус.

На дополнительный вопрос журналистов о том, не могло бы правительство Германии само выступить с такой инициативой, Писториус ответил: "Я этого не исключаю".

В то же время глава оборонного ведомства ФРГ подчеркнул, что прежде чем говорить о размещении миротворцев, следует достичь полного прекращения огня.

Мы и наши союзники из "коалиции желающих" и "Группы пяти" размышляем над этим, но на данный момент явно речь не идет о миротворческих войсках - заявил он.

По словам Писториуса, "обязательным условием" на размещение немецких миротворцев в Украине является именно "мандат на международную коллективную оборону".

"Без мандата развертывание немецких военных такого масштаба произойти не может. Как только будет понятно, кто отвечает за обеспечение чего в рамках какого мандата, мы решим, какое задание возьмем на себя", - подчеркнул немецкий министр.

В итоге он добавил, что нынешние атаки России против Украины свидетельствуют, что глава Кремля Владимир Путин не хочет мира.

Напомним

По словам советника Минобороны Германии, РФ попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Кремль хочет создать новые проблемы для переговоров.

Германия увеличивает военное присутствие в Литве, расширяя танковую бригаду до 5000 военных до 2027 года. Это ответ на агрессию РФ и укрепление восточного фланга НАТО.

Мерц не видит признаков того, что война в Украине скоро закончится