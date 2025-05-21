Мерц не видит признаков того, что война в Украине скоро закончится
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии признаков скорого завершения войны рф против Украины. Он выразил надежду на конструктивные переговоры при поддержке Ватикана, подчеркнув важную роль Германии.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не видит никаких признаков быстрого завершения войны россии против Украины. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
На пресс-конференции в Берлине в среду Мерц занизил ожидания относительно скорого окончания войны в Украине.
"В настоящее время нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро", – заявил он.
В то же время немецкий канцлер отметил, что можно лишь надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.
Отдельно Мерц подчеркнул важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.
Напомним
19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.
Президент Финляндии Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.