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Мерц не видит признаков того, что война в Украине скоро закончится

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии признаков скорого завершения войны рф против Украины. Он выразил надежду на конструктивные переговоры при поддержке Ватикана, подчеркнув важную роль Германии.

Мерц не видит признаков того, что война в Украине скоро закончится

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время не видит никаких признаков быстрого завершения войны россии против Украины. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

На пресс-конференции в Берлине в среду Мерц занизил ожидания относительно скорого окончания войны в Украине.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что эта война закончится быстро", – заявил он.

В то же время немецкий канцлер отметил, что можно лишь надеяться, что хотя бы удастся собрать стороны конфликта для конструктивных переговоров в Ватикане.

Отдельно Мерц подчеркнул важность "активной, поддерживающей и сильной" роли Германии в мирных усилиях.

Напомним

19 мая президент США Дональд Трамп после разговора с российским диктатором владимиром путиным заявил, что Украина и россия немедленно начнут переговоры о завершении войны.

Президент Финляндии Стубб заявил, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Александр Стабб
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Финляндия
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