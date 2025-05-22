Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування росії - Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус взяли участь у першій урочистій перекличці 45-ї танкової бригади в самому серці литовської столиці Вільнюс.

Німеччина посилює свою танкову бригаду в Литві, щоб зміцнити східний фланг НАТО, оскільки європейські союзники вживають безпрецедентних заходів для стримування дедалі ворожішої росії, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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У Литві ми беремо оборону східного флангу НАТО у свої руки: разом литовці та німці показують, що ми готові захищати свободу Європи від будь-якого агресора. Німеччина дотримується своєї відповідальності. Сьогодні. Завтра. Стільки, скільки потрібно - написав Мерц на своїй сторінці в Х.

Німеччина прагне завершити формування бригади до кінця 2027 року, довівши її чисельність до п’яти тисяч бійців. Це буде перша постійно розгорнута танкова бригада Німеччини за кордоном з часів Другої світової війни.

Оскільки очікується, що США скасують свої зобов'язання щодо безпеки перед Європою за президентства Дональда Трампа, Німеччина зобов'язалася відігравати більшу роль в обороні континенту. Новий правоцентристський канцлер пообіцяв перетворити німецькі збройні сили з відсталої на найсильнішу армію Європи.

Рішення про розгортання цілої бригади в Литві було прийнято в рамках оновлення оборонної позиції НАТО після повномасштабного вторгнення росії до України у 2022 році. Це відбулося після місяців тиску з боку уряду Литви, яка розташована між російським анклавом Калінінград та союзником кремля білоруссю.

За даними Міністерства оборони, наразі на місці перебуває близько 400 німецьких солдатів, і німецька влада сподівається збільшити їхню кількість до 500 до кінця цього року. Німецькі солдати вже розпочали свої перші тренування та навчання на місцях, які будуть ще більше активізовані в найближчі місяці, повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть розміщені в Україні після припинення вогню

Сили НАТО в Литві У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві будуть підпорядковані 45-й танковій бригаді, що доведе чисельність підрозділу до 1800 осіб.

До літа 2026 року Німеччина планує мати на місцях майже 2000 солдатів. Однак, чи зможе Берлін розгорнути повну бригаду до кінця 2027 року, частково залежить від того, як швидко литовська влада зможе розширити інфраструктуру для розміщення ще трьох тисяч солдатів, необхідних для досягнення цієї мети.

Литва збільшує витрати на оборону до 5,25% ВВП, щоб зміцнити власну армію, а також розмістити німецьку бригаду. Балтійська країна оцінює, що може витратити близько одного мільярда євро на будівництво військової та навчальної інфраструктури для німецьких збройних сил.

Ще однією перешкодою є боротьба Німеччини за залучення більшої кількості молоді до військової служби. Нещодавно Берлін ухвалив закон про покращення оплати праці та умов служби солдатів, розгорнутих за кордоном, зокрема в Литві.

Розширення військової присутності Німеччини в країнах Балтії також відкрило інвестиційні можливості для оборонного гіганта Rheinmetall. Минулого року Rheinmetall підписав угоду з урядом Литви про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч артилерійських снарядів щороку та створить щонайменше 150 нових робочих місць.

Німецький виробник зброї зараз веде переговори із сусідньою Латвією щодо налагодження внутрішнього оборонного виробництва, повідомляло раніше Bloomberg News.

Доповнення

росія намагалася стежити за комунікаціями однієї з бойових бригад німецької армії під час навчань НАТО в Литві. Генеральний інспектор Карстен Бройер розглядає цей інцидент як доказ того, наскільки реальною є загроза з боку москви.