росія шпигує за німецькою бригадою, яка дислокується в Литві - Spiegel

росія намагалася стежити за комунікаціями однієї з бойових бригад німецької армії під час навчань НАТО в Литві. Генеральний інспектор Карстен Бройер розглядає цей інцидент як доказ того, наскільки реальною є загроза з боку москви, пише УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Незадовго до переклички в розташуванні німецької бойової бригади в Литві росія, очевидно, уважно стежили за діяльністю бійців Бундесверу. В середині минулого тижня російський літак-розвідник було виявлено в повітряному просторі сусідньої Білорусі під час навчань "Залізний вовк".

Оскільки літак, очевидно, спрямував свої датчики на навчання НАТО, в яких Бундесвер брав участь разом з іншими країнами Альянсу, підрозділи негайно перейшли на зашифрований зв'язок.

Генеральний інспектор Бройер, який того дня відвідав навчання "Залізний вовк", назвав інцидент доказом того, наскільки реальною є загроза в Литві.

Кілька днів тому за допомогою комерційно доступного безпілотника, за черговими навчаннями в Литві за участю німецьких гелікоптерів, очевидно, було зафіксовано ще одні навчання.

Поточні спостереження відповідають оцінці ситуації, проведеній Службою військової контррозвідки (MAD), розвідувальним агентством Бундесверу.

Агентство давно попереджало, що німецька бригада в Литві є центром уваги російської розвідки. Для покращення контррозвідки MAD планує розширити свою присутність там.

Новий уряд Німеччини також планує цього року запровадити закон, який спростить співпрацю та обмін інформацією між MAD та німецькою службою зовнішньої розвідки BND у Литві.

Очікується, що німецька бригада в Литві буде повністю оперативно здатна до 2027 року. Канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) та міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) повинні бути присутніми на перекличці наступного четверга.

Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Про це він сказав виступаючи перед німецьким парламентом.