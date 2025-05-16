россия шпионит за немецкой бригадой, которая дислоцируется в Литве - Spiegel
Киев • УНН
Российский самолет-разведчик следил за немецкими военными во время учений "Железный волк" в Литве. Это подтверждает угрозу со стороны Москвы и требует усиления контрразведки.
россия пыталась следить за коммуникациями одной из боевых бригад немецкой армии во время учений НАТО в Литве. Генеральный инспектор Карстен Бройер рассматривает этот инцидент как доказательство того, насколько реальна угроза со стороны москвы, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
Незадолго до переклички в расположении немецкой боевой бригады в Литве россия, очевидно, внимательно следили за деятельностью бойцов Бундесвера. В середине прошлой недели российский самолет-разведчик был обнаружен в воздушном пространстве соседней Беларуси во время учений "Железный волк".
Поскольку самолет, очевидно, направил свои датчики на учения НАТО, в которых Бундесвер принимал участие вместе с другими странами Альянса, подразделения немедленно перешли на зашифрованную связь.
Генеральный инспектор Бройер, который в тот день посетил учения "Железный волк", назвал инцидент доказательством того, насколько реальна угроза в Литве.
Несколько дней назад с помощью коммерчески доступного беспилотника, за очередными учениями в Литве с участием немецких вертолетов, очевидно, были зафиксированы еще одни учения.
Текущие наблюдения соответствуют оценке ситуации, проведенной Службой военной контрразведки (MAD), разведывательным агентством Бундесвера.
Агентство давно предупреждало, что немецкая бригада в Литве является центром внимания российской разведки. Для улучшения контрразведки MAD планирует расширить свое присутствие там.
Новое правительство Германии также планирует в этом году ввести закон, который упростит сотрудничество и обмен информацией между MAD и немецкой службой внешней разведки BND в Литве.
Ожидается, что немецкая бригада в Литве будет полностью оперативно способна к 2027 году. Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) должны присутствовать на перекличке в следующий четверг.
Дополнение
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины. Об этом он сказал, выступая перед немецким парламентом.