россия шпионит за немецкой бригадой, которая дислоцируется в Литве - Spiegel

россия пыталась следить за коммуникациями одной из боевых бригад немецкой армии во время учений НАТО в Литве. Генеральный инспектор Карстен Бройер рассматривает этот инцидент как доказательство того, насколько реальна угроза со стороны москвы, пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Незадолго до переклички в расположении немецкой боевой бригады в Литве россия, очевидно, внимательно следили за деятельностью бойцов Бундесвера. В середине прошлой недели российский самолет-разведчик был обнаружен в воздушном пространстве соседней Беларуси во время учений "Железный волк".

Поскольку самолет, очевидно, направил свои датчики на учения НАТО, в которых Бундесвер принимал участие вместе с другими странами Альянса, подразделения немедленно перешли на зашифрованную связь.

Генеральный инспектор Бройер, который в тот день посетил учения "Железный волк", назвал инцидент доказательством того, насколько реальна угроза в Литве.

Несколько дней назад с помощью коммерчески доступного беспилотника, за очередными учениями в Литве с участием немецких вертолетов, очевидно, были зафиксированы еще одни учения.

Текущие наблюдения соответствуют оценке ситуации, проведенной Службой военной контрразведки (MAD), разведывательным агентством Бундесвера.

Агентство давно предупреждало, что немецкая бригада в Литве является центром внимания российской разведки. Для улучшения контрразведки MAD планирует расширить свое присутствие там.

Новое правительство Германии также планирует в этом году ввести закон, который упростит сотрудничество и обмен информацией между MAD и немецкой службой внешней разведки BND в Литве.

Ожидается, что немецкая бригада в Литве будет полностью оперативно способна к 2027 году. Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) должны присутствовать на перекличке в следующий четверг.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины. Об этом он сказал, выступая перед немецким парламентом.