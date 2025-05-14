Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України: деталі
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження військової підтримки України та намір зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі. Захід не може прийняти нав'язаний мир.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Про це він сказав виступаючи перед німецьким парламентом, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Мерц чітко дав зрозуміти, що Німеччина продовжить курс попереднього уряду на підтримку України проти росії.
росія порушила всі правила, які регулювали наше співіснування в Європі з кінця Другої світової війни, і, перш за все, з моменту подолання розколу Європи
Те, що відбувається в Україні, додає він, чітко показує, що "на кону стоїть не що інше, як мирний порядок на всьому нашому континенті. У цей історичний момент вирішальності Європа повинна бути тісніше об’єднана, ніж будь-коли".
Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України з боку Німеччини, а також перетворити національні збройні сили Німеччини, Бундесвер, на найсильнішу армію в Європі, постійно розширюючи їх та інвестуючи в них необхідні ресурси.
Ми хочемо бути в змозі захистити себе, щоб не бути в ситуації, коли нам доводиться захищатися. Сила стримує, слабкість спонукає до агресії
Подякувавши збройним силам Німеччини, він оголосив про запровадження "нової, привабливої, добровільної військової служби для задоволення потреб збройних сил в особовому складі".
Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України14.05.25, 15:56 • 3384 перегляди
Доповнення
10 травня Мерц запевнив, що його держава продовжить підтримувати Україну. Також вона сприятиме переговорним процесам щодо припинення вогню та досягнення миру.