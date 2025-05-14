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Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України: деталі

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про продовження військової підтримки України та намір зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі. Захід не може прийняти нав'язаний мир.

Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України: деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Про це він сказав виступаючи перед німецьким парламентом, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Мерц чітко дав зрозуміти, що Німеччина продовжить курс попереднього уряду на підтримку України проти росії.

росія порушила всі правила, які регулювали наше співіснування в Європі з кінця Другої світової війни, і, перш за все, з моменту подолання розколу Європи

– наголосив Мерц.

Те, що відбувається в Україні, додає він, чітко показує, що "на кону стоїть не що інше, як мирний порядок на всьому нашому континенті. У цей історичний момент вирішальності Європа повинна бути тісніше об’єднана, ніж будь-коли".

Він пообіцяв продовжувати військову підтримку України з боку Німеччини, а також перетворити національні збройні сили Німеччини, Бундесвер, на найсильнішу армію в Європі, постійно розширюючи їх та інвестуючи в них необхідні ресурси.

Ми хочемо бути в змозі захистити себе, щоб не бути в ситуації, коли нам доводиться захищатися. Сила стримує, слабкість спонукає до агресії 

- додав Мерц під оплески повної зали, додавши, що для найнаселенішої та економічно найсильнішої країни Європи це «не що інше, як доречно».

Подякувавши збройним силам Німеччини, він оголосив про запровадження "нової, привабливої, добровільної військової служби для задоволення потреб збройних сил в особовому складі".

Мерц заявив, що Захід не може прийняти нав'язаний мир для України14.05.25, 15:56 • 3384 перегляди

Доповнення

10 травня Мерц запевнив, що його держава продовжить підтримувати Україну. Також вона сприятиме переговорним процесам щодо припинення вогню та досягнення миру.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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