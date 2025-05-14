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Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины: детали

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о продолжении военной поддержки Украины и намерении сделать Бундесвер сильнейшей армией в Европе. Запад не может принять навязанный мир.

Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины: детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины. Об этом он сказал, выступая перед немецким парламентом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мерц четко дал понять, что Германия продолжит курс предыдущего правительства на поддержку Украины против россии.

россия нарушила все правила, которые регулировали наше сосуществование в Европе с конца Второй мировой войны, и, прежде всего, с момента преодоления раскола Европы

– подчеркнул Мерц.

То, что происходит в Украине, добавляет он, четко показывает, что "на кону стоит не что иное, как мирный порядок на всем нашем континенте. В этот исторический момент решительности Европа должна быть теснее объединена, чем когда-либо".

Он пообещал продолжать военную поддержку Украины со стороны Германии, а также превратить национальные вооруженные силы Германии, Бундесвер, в самую сильную армию в Европе, постоянно расширяя их и инвестируя в них необходимые ресурсы.

Мы хотим быть в состоянии защитить себя, чтобы не быть в ситуации, когда нам приходится защищаться. Сила сдерживает, слабость побуждает к агрессии 

- добавил Мерц под аплодисменты полного зала, добавив, что для самой населенной и экономически самой сильной страны Европы это «не что иное, как уместно».

Поблагодарив вооруженные силы Германии, он объявил о введении "новой, привлекательной, добровольной военной службы для удовлетворения потребностей вооруженных сил в личном составе".

Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины14.05.25, 15:56 • 3160 просмотров

Дополнение

10 мая Мерц заверил, что его государство продолжит поддерживать Украину. Также она будет способствовать переговорным процессам по прекращению огня и достижению мира.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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