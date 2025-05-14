Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины: детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал продолжать военную поддержку Украины. Об этом он сказал, выступая перед немецким парламентом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мерц четко дал понять, что Германия продолжит курс предыдущего правительства на поддержку Украины против россии.

россия нарушила все правила, которые регулировали наше сосуществование в Европе с конца Второй мировой войны, и, прежде всего, с момента преодоления раскола Европы

То, что происходит в Украине, добавляет он, четко показывает, что "на кону стоит не что иное, как мирный порядок на всем нашем континенте. В этот исторический момент решительности Европа должна быть теснее объединена, чем когда-либо".

Он пообещал продолжать военную поддержку Украины со стороны Германии, а также превратить национальные вооруженные силы Германии, Бундесвер, в самую сильную армию в Европе, постоянно расширяя их и инвестируя в них необходимые ресурсы.

Мы хотим быть в состоянии защитить себя, чтобы не быть в ситуации, когда нам приходится защищаться. Сила сдерживает, слабость побуждает к агрессии