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Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Запад к единству в отношении Украины. Он заявил, что недопустимо навязывать мир Украине или подчиняться статус-кво, установленному российскими войсками.

Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Мерц призвал Запад не разделяться по Украине и заявил, что работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и США относительно того, как прекратить войну.

В своей первой важной речи перед парламентом после вступления в должность на прошлой неделе Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины или подчинение статус-кво, достигнутого российскими вооруженными силами

- говорится в сообщении.

Мерц призывает Запад к единству по Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, и поэтому я приложу все усилия, чтобы продолжать достигать как можно большего единства между нашими европейскими и американскими партнерами. Эта ужасная война и ее результат будут определять не только судьбу Украины

- добавил канцлер.

По его словам, исход этой войны определит, будут ли продолжать господствовать закон и порядок в Европе и мире, или победят тирания, военная сила и чистое право сильнейшего.

Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине14.05.25, 15:42 • 1038 просмотров

Дополнение

Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц заявлял, что если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны рф в Украине, ЕС готов ввести более жесткие санкции против москвы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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