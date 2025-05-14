Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Мерц призвал Запад не разделяться по Украине и заявил, что работает над обеспечением единства между союзниками в Европе и США относительно того, как прекратить войну.

В своей первой важной речи перед парламентом после вступления в должность на прошлой неделе Мерц заявил, что Запад не может принять навязанный мир для Украины или подчинение статус-кво, достигнутого российскими вооруженными силами - говорится в сообщении.

Мерц призывает Запад к единству по Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным, и поэтому я приложу все усилия, чтобы продолжать достигать как можно большего единства между нашими европейскими и американскими партнерами. Эта ужасная война и ее результат будут определять не только судьбу Украины - добавил канцлер.



По его словам, исход этой войны определит, будут ли продолжать господствовать закон и порядок в Европе и мире, или победят тирания, военная сила и чистое право сильнейшего.

Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине

Дополнение

Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц заявлял, что если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны рф в Украине, ЕС готов ввести более жесткие санкции против москвы.

