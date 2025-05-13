"М’яч на боці росії": канцлер ФРН Мерц вимагає від путіна погодитися на 30-денне перемир’я з Україною

Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Фрідріх Мерц вимагає від російського диктатора володимира путіна погодитися на 30-денне припинення вогню. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

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Мерц зазначив, що Україна погодилась на перемир’я, водночас, назріло схвалення з боку російського керівництва.

Україна погодилася на безумовне 30-денне припинення вогню, але схвалення путіна давно назріло. Тепер путін має прийняти цю пропозицію переговорів і погодитися на припинення вогню. М'яч на боці росії – написав Мерц.

Нагадаємо

США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.

Водночас заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи".

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.

російський диктатор володимир путін образливо висловився про лідерів країн, що підтримують санкції проти росії, а високопосадовці США планують приїхати до Туреччини на переговори України та росії.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу у припиненні війни в Україні.