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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11749 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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"Мяч на стороне россии": канцлер ФРГ Мерц требует от путина согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Фридрих Мерц призвал путина согласиться на перемирие, на которое уже дала согласие Украина. США, Украина и Европа выдвинули 22 условия для прекращения огня.

"Мяч на стороне россии": канцлер ФРГ Мерц требует от путина согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной

Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Мерц отметил, что Украина согласилась на перемирие, в то же время, назрело одобрение со стороны российского руководства.

Украина согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня, но одобрение путина давно назрело. Теперь путин должен принять это предложение переговоров и согласиться на прекращение огня. Мяч на стороне россии

– написал Мерц.

Напомним

США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.

В то же время заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

российский диктатор владимир путин оскорбительно высказался о лидерах стран, поддерживающих санкции против россии, а высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и россии.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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