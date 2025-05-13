Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Мерц отметил, что Украина согласилась на перемирие, в то же время, назрело одобрение со стороны российского руководства.

Украина согласилась на безусловное 30-дневное прекращение огня, но одобрение путина давно назрело. Теперь путин должен принять это предложение переговоров и согласиться на прекращение огня. Мяч на стороне россии – написал Мерц.

Напомним

США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.

В то же время заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы".

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

российский диктатор владимир путин оскорбительно высказался о лидерах стран, поддерживающих санкции против россии, а высокопоставленные чиновники США планируют приехать в Турцию на переговоры Украины и россии.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готов к более жестким санкциям против россии, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.