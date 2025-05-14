Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к тесному сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Сообщается, что Мерц рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным – заявил Мерц в правительственном заявлении в Бундестаге в среду.

Он добавил, что "приложит все усилия, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между европейскими и американскими партнерами".

Дополнение

Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц заявлял, что если на этой неделе не будет достигнуто прогресса в прекращении войны рф в Украине, то в ЕС готовы ввести более жесткие санкции против москвы.