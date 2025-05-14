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Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Мерц рассчитывает на тесное сотрудничество с Трампом. Он требует от путина согласиться на 30-дневное прекращение огня и угрожает рф более жесткими санкциями.

Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к тесному сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

Детали

Сообщается, что Мерц рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине.

Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным

– заявил Мерц в правительственном заявлении в Бундестаге в среду.

Он добавил, что "приложит все усилия, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между европейскими и американскими партнерами".

Дополнение

Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мерц заявлял, что если на этой неделе не будет достигнуто прогресса в прекращении войны рф в Украине, то в ЕС готовы ввести более жесткие санкции против москвы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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