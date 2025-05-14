Мерц рассчитывает на "максимально возможное единство" с США по прекращению войны в Украине
Киев • УНН
Мерц рассчитывает на тесное сотрудничество с Трампом. Он требует от путина согласиться на 30-дневное прекращение огня и угрожает рф более жесткими санкциями.
Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к тесному сотрудничеству с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.
Детали
Сообщается, что Мерц рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом в усилиях по прекращению войны в Украине.
Чрезвычайно важно, чтобы политический Запад не позволил себе быть разделенным
Он добавил, что "приложит все усилия, чтобы и в дальнейшем достигать как можно большего единства между европейскими и американскими партнерами".
Дополнение
Канцлер Федеративной Республики Германии Фридрих Мерц требует от российского диктатора владимира путина согласиться на 30-дневное прекращение огня.
Мерц заявлял, что если на этой неделе не будет достигнуто прогресса в прекращении войны рф в Украине, то в ЕС готовы ввести более жесткие санкции против москвы.